Хаос на граници БиХ: 53 мигранта тврде да су их напали маскирани хрватски полицајци?

Аутор:АТВ редакција
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На граници Босне и Херцеговине и Хрватске изнесене су озбиљне оптужбе на рачун хрватске полиције. Према тврдњама аустријске хуманитарне организације СОС Балканроуте, група од 53 мигранта насилно је враћена у БиХ, а пет особа задобило је тешке повреде, укључујући преломе руку и ногу те повреде главе.
Инцидент се, према наводима организације, догодио 11. новембра 2026. године. Хрватски надлежни органи засад нису званично потврдили ове наводе.
Како пише аустријски портал Космо, позивајући се на свједочења миграната, око 15 маскираних припадника хрватске полиције физички их је напало и потом вратило на територију БиХ.
Мобилни тимови СОС Балканроутеа и Црвеног крста накнадно су пронашли 40 од 53 пријављене особе на подручју пограничних мјеста Тржац, Црнаја и Штурлић. Међу њима су били држављани Бангладеша, Судана, Пакистана, Индије и Непала, укључујући три жене и двије малољетне особе, пише Космо.
Према подацима организације, пет особа задобило је тешке повреде и возилима хитне помоћи превезено је на збрињавање. Још 12 особа, међу којима је било девет повријеђених, СОС Балканроуте је таксијима превезао у мигрантски камп Липа код Бихаћа.
Из организације тврде да међународне установе које финансира Европска унија нису успјеле да организују одговарајући превоз, због чега су трошкове преузели сами. На њихов захтјев, медицинску помоћ повријеђенима пружила је и организација Медикал солидарити интернешенел (Medical Solidarity International).
У вечерњим сатима 12. новембра здравствено стање још двије особе у кампу Липа додатно се погоршало. Према наводима хуманитараца, имале су јаке болове и искашљавале крв, након чега су превезене у хитну амбуланту. Њихове дијагнозе засад нису објављене.
"Ово насиље је системско – нећемо дозволити да се о њему ћути", поручили су из СОС Балканроутеа.
Оснивач организације Петар Росандић изјавио је да, према његовом мишљењу, није ријеч о изолованом инциденту, већ о проблему који траје годинама.
"Ово насиље на спољној граници ЕУ је системско, траје годинама и постаје све безобзирније", поручио је Росандић.
Посебно је критиковао наводно ангажовање маскираних полицајаца и тврдње да су поједине особе враћене преко границе без обуће. Организација захтијева независну истрагу догађаја од 11. новембра, али и раније документованих случајева незаконитог враћања миграната из Хрватске у БиХ.
Траже и поуздану медицинску помоћ те сигуран превоз за повријеђене. Росандић је критиковао и примјену новог европског система азила и миграција, познатог као ГЕАС (Gemeinsames Europäisches Asylsystem), тврдећи да се права миграната и даље крше.
Оптужбе долазе у тренутку када се поново отвара питање поступања према мигрантима на спољним границама Европске уније.
Агенција ЕУ за основна права (ФРА) објавила је 15. октобра 2026. године извјештај према којем је у Хрватској од 2020. до 2025. године покренуто 25 дисциплинских истрага због могућих кршења прописа на граници. Седам истрага завршено је изрицањем санкција.
ФРА је указала на значајне недостатке у расвјетљавању оваквих случајева, осврћући се и на извјештаје о насилном враћању миграната на граници Хрватске и Босне и Херцеговине.
Најновије оптужбе СОС Балканроутеа поново су ставиле у фокус поступање хрватске полиције према мигрантима. Засад, међутим, наводи о догађају од 11. новембра чекају званичну реакцију хрватских надлежних институција.
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