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Мевлид Јашаревић остаје у притвору до 27. децембра

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АТВ редакција
13.11.2026 16:05

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Мевлид Јашаревић остаје у притвору до 27. децембра

Мевлид Јашаревић, чије су изручење затражиле Сједињене Државе због оптужби за покушај убиства америчких службеника и запослених у Амбасади САД у Сарајеву, остаје у притвору до 27. децембра.

Директор Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ у Војковићима Синиша Перковић рекао је Срни да је Јашаревићу данас продужен притвор и да се он и даље налази у Војковићима.

Јашаревић је 27. октобра одслужио петнаестогодишњу казну на коју је био осуђен због напада на Амбасаду САД у Сарајеву 2011. године, али му је Суд БиХ након разматрања захтјева за привремено притварање садржаног у вербалној ноти Амбасаде САД и приједлога Тужилаштва БиХ одредио мјеру привременог притвора, која је данас истекла.

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Тагови :

Мевлид Јашаревић

Терористички напад

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