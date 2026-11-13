Мевлид Јашаревић остаје у притвору до 27. децембра

Аутор:АТВ редакција
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Мевлид Јашаревић, чије су изручење затражиле Сједињене Државе због оптужби за покушај убиства америчких службеника и запослених у Амбасади САД у Сарајеву, остаје у притвору до 27. децембра.
Директор Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ у Војковићима Синиша Перковић рекао је Срни да је Јашаревићу данас продужен притвор и да се он и даље налази у Војковићима.
Јашаревић је 27. октобра одслужио петнаестогодишњу казну на коју је био осуђен због напада на Амбасаду САД у Сарајеву 2011. године, али му је Суд БиХ након разматрања захтјева за привремено притварање садржаног у вербалној ноти Амбасаде САД и приједлога Тужилаштва БиХ одредио мјеру привременог притвора, која је данас истекла.
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