Мијења ли се цијена струје у БиХ?

Аутор:Бојан Носовић
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Све је изгледније да ће се цијене струје у цијелој БиХ мијењати. Први на удару су привредници. Из Електропривреде Републике Српске су више пута поновили како цијена мора да иде горе.
Ових дана се у ЕРС-у сагледава ситуација праве се анализе, коначан приједлог за поскупљење струје привреди још није написан. У наредној седмици привредници ће тражити састанак. Из Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске АТВ-у потврђују да им никакав захтјев још није стигао.
Док се у Српској спрема бура око цијена струје У Федерацији БиХ је већ кренула. Већа цијена струје за привреду ових дана је тема број један. Тамо се најављује повећање од око 30 %. Привредници се хватају за главу и најављују низ других поскупљења.
"Ево конкретно и огријев јако пуно се струје троши у производњи и исцијепаног огријевног дрвета и пелета огромне количине се троше електричне енергије тако да је дефинитивно за очекивати да ће и огријевни материјал да поскупи", рекао је Мухамед Хелаћ, привредник из Федерације БиХ.
30% повећање цијене је једини спас, закључује се из изјава челника. Из Електропривреде Босне и Херцеговине не крију да им све састало, фали им струје и пара. Цијене из увоза су огромне.
"Електропривреда није у могућности да амортизује тако високе скокове цијена на берзама електричне енергије у Европи", рекао је Невад Икановић, извршни директор за снабдијевање и трговину ЕП БиХ.
Енергетски стручњаци кажу да се већ годинама погрешно управља овим сектором и зато су Електропривреде сада у безизлазној ситуацији. Нагомилани проблеми се не могу ријешити преко ноћи а поскупљење и штедња струје су неминовни.
"Оно што грађани треба да схвате јесте да је електрична енергија скупа и да напокон почну размишљати о рационалној потрошњи електричне енергије јер ми смо јер ми смо се бахатили са енергијом зато што су нас наше власти увидјеле да је то јефтино. Енергија није била јефтина и никада није била јефтина", рекао је Денис Жишко, енергетски стручњак.
Оно што је чињеница, цијене струје у Српској су далеко повољније него у Федерацији а поготово у региону. Још једна је чињеница одавно позната, енерго ресурса је у изобиљу али је очигледно да се не користе на најбољи могући начин .
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