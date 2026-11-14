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Скандал с дипломатским пасошима: Кога је Конаковић сакрио са списка?

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АТВ редакција
14.11.2026 15:17

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Елмедин Конаковић
Фото: ATV

Министар иностраних послова у Савјету министара БиХ и предсједник НИП-а Елмедин Конаковић на конференцији за новинаре прије неколико дана објавио је списак 284 добитника дипломатских пасоша, које је додјељивао према дискреционом праву које има у складу са Правилником.

Наиме, Правилник предвиђа да министар може додијелити дипломатски пасош особама за које сматра да су од посебног интереса за БиХ, иако не обављају функцију на основу које га аутоматски добијају. Тако су се на списку нашли „клима лобиста“ Алмас Шехић, начелници и градоначелници из СДП-а Ирфан Ченгић и Зијад Лугавић, одборник НИП-а из Брчког Дамир Булчевић, директор „Енергоинвеста“ из Тројке Мирза Устамујић и Конаковићев пријатељ Амел Ковачевић.

Пасош

БиХ

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Изборна година

Бивша министарка иностраних послова БиХ Бисера Турковић (СДА) рекла је за „Аваз“ да од 1992. године до данас свих 10 осталих министара иностраних послова није додијелило толико дипломатских пасоша на основу дискреционог права колико их је додијелио Конаковић.

„Дипломатски пасоши на основу дискреционог права дају се људима који су изузетно значајни за БиХ. Ово сада је упитно и када погледате број пасоша и особе којима су издати. Питање је да ли је њихов допринос БиХ заиста толики да добију дипломатски пасош. Самим тим се угрожава институција дипломатских пасоша, а други проблем је дистрибуција по годинама. Онда видите да је у изборној години додијељен највећи број, па се поставља питање да ли је то због избора“, рекла је Турковићева.

Подсјећања ради, у изборној години је, према информацијама Конаковића, додијељено 160 од укупно 284 дипломатска пасоша.

„Колеге из Министарства иностраних послова рекле су ми да се на Конаковићевом списку не налазе сви којима су издати дипломатски пасоши, да постоје и други људи који су изостављени са листе. То указује на потребу да се изврши озбиљна анализа ко је добио дипломатске пасоше, зашто, у којем периоду, те да ли ту постоје особе које ни по једном основу не би смјеле имати дипломатске пасоше“, истиче Турковићева.

Олакшати рад

Наглашава да су дипломатске пасоше добили и људи који су кажњавани, што је противно Правилнику. Очигледно је да је то и разлог због којег су неки људи склоњени са списка.

„Мислим да се сада отвара питање зашто се толико ћутало и крило? Поставља се питање зашто се неко чији је допринос већи није нашао на списку, а неко ко нема никакав допринос га је добио. Ово је урушавање намјене дипломатских пасоша, чији је циљ био да се олакша рад и награде људи, да се валоризује посебан допринос, а ми смо дошли до крајности“, рекла је Турковићева.

Трајање пасоша

Бивша министарка истиче да добијање дипломатског пасоша по функцији није проблем, јер његово важење истиче са завршетком мандата, али да се поставља питање трајања оних додијељених дискреционим правом.

„Питање је до када трају? Постоје рокови важења код свих пасоша, у сваком пише колико траје, што је одређено Правилником“, каже Турковићева.

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Тагови :

Елмедин Конаковић

Бисера Турковић

Дипломатски пасош

Савјет министара БиХ

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