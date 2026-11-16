Комшић није оставио ни марку у текућим резервама буџета

Аутор:АТВ редакција
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Члан Предсједништва БиХ Жељко Комшић на одласку са те позиције подијелио је сав износ овогодишње текуће резерве буџета институција БиХ, тако да Даријана Филиповић, која ће данас преузети функцију, неће имати тих средстава на располагању.
Комшић је, властитим одлукама, на основу властитих критеријума и без јавног позива, подијелио свих 360.000 КМ, са колико чланови Предсједништва БиХ и располажу за те намјене.
Само у новембру, највише новца, 18.000 КМ, Комшић је дао Удружењу "Форум" из Сарајева за извођење мјузикла за ученике средњих школа.
Општини Бужим, за подршку манифестација "Слободарски дани витешког града Бужима 2026", Комшић је одобрио 15.000 КМ.
Савезу сједеће одбојке БиХ за одлазак на такмичења Комшић је дао 12.000 КМ.
По десет хиљада КМ Комшић је додијелио Удружењу "Алумни Треће гимназије Сарајево" за реализацију пројекта, те Алмину Зрни из Сарајева за изложбу у Националном музеју модерне умјетности у Загребу, објављено је у "Службеном гласнику БиХ".
Комшић је 10.665 КМ усмјерио Националној и универзитетској библиотеци БиХ за поправку лифта за лица са инвалидитетом, док је 9.700 КМ дато Музеју Сарајево, за пројекат.
Износе од 2.000 КМ до 7.000 КМ, Комшић је подијелио удружењима.
(Срна)
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