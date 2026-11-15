Кошарац: За заштиту домаће производње нема сагласности у ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
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Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац изјавио је да је Споразум о стабилизацији и придруживању из домена пољопривреде веома штетан за домаћу примарну производњу и да треба увести заштитне мјере због енормно повећаног увоза из ЕУ.
"У праву су наши људи који нису задовољни и кажу да прекомјерни увоз штети домаћој примарној производњи, али немамо политичку сагласност структура из ФБиХ да уведемо заштитне мјере и немамо сагласност странака из Федерације да уђемо у преговоре са ЕУ око адаптације ССП", истакао је Кошарац.
Министар је најавио да се неће одустати и да ће тражити модели да се то питање буде ријешено.
Најзначајније би било, навео је, када би добили сагласност Савјета министара да се уђе у нове преговоре с ЕУ када је у питању ССП и у процес његовог адаптирања у области пољопривредне производње.
"За то имамо право по споразуму, али немамо политичку сагласност Федерације да се тако нешто ради", рекао је Кошарац.
Током посјете 10. "Семберском сајму меса" у Бијељини Кошарац је истакао да Република Српска има значајне капацитете за примарну производњу и прераду, прије свега свињског меса, али да је неопходно заштитити домаћу производњу.
"Нисам успио као министар и жао ми је што немам ту законску могућност да лично, својим актом, уведем заштитне мјере", рекао је Кошарац.
Додао је да на Савјету министара неколико пута нису успјели да добију сагласност и уђу у ту врсту одлука које по ССП имају, вјероватно зато што у главама неких станује нека врста заробљености према Европској комисији у БиХ.
Он каже да се мора наставити рад на том питању, наводећи да су институције Републике Српске и предсједник Милорад Додик, заједно са српским представницима и институцијама БиХ, сваки пут заговарали увођење заштитних мјера.
"Али када смо одлучивали о тим питањима, изостала је подршка странака из ФБиХ, односно њиховог кадра и институција", навео је Кошарац.
Министар је похвалио "Семберски сајам меса" који траје 10 година и посјетио излагаче, наглашавајући да је његова улога да штити интересе људи који се баве производњом и који имају уложен велики капитал у месопрерађивачке капацитете.
"Није мој интерес да штитим ЕУ, ја штитим нашег сељака, наше произвођаче, наше прерађиваче", рекао је Кошарац.
Као проблем је навео да се у БиХ може увозити жива стока из ЕУ, а да месо те исте стоке, након одређеног процеса, не може да се извезе у ЕУ.
"Вјерујем да ће институције Републике Српске, кроз дистрибуцију средстава из буџета, олакшавати људима већ нагомилане проблеме које имају у свом пословању", закључио је Кошарац, преноси Срна.
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