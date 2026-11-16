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Огласио се адвокат породице Периш: Очекивана нова хапшења на Клиници за психијатрију

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АТВ редакција
16.11.2026 17:39

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Огласио се адвокат породице Периш: Очекивана нова хапшења на Клиници за психијатрију
Фото: Facebook/Atletski klub Agram

Након најновијих хапшења у истрази смрти Кристиана Јосипа Периша на Клиници за Психијатрију у Загребу, адвокат породице преминулог Леон Зрилић и поручио је да су очекивали даља привођења.

- Породица Периш је очекивала нова хапшења јер постоји сумња у почињење цијелог низа кривичних дјела која се одговорним особама могу ставити на терет - рекао је Зрилић, преноси портал Дневник.

То се односи на несавјесно лијечење, с обзиром на то да докторка и остали нису пратили виталне знакове покојног Кристиана, али и на неистинито приказивање догађаја у љекарскј документацији, што је утврдила и инспекција Министарства, изјавио је Зрилић.

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Полиција је раније данас потврдила да је привела још четири особе повезаних са смрћу Периша. Како се наводи, ухапшени су љекарка, двије медицинске сестре и један техничар, преноси Танјуг.

Из полиције је саопштено да су "све особе ухапшене због основа сумње у почињење кривичног дјела тешког убиства". У истом су случају раније хапшење четворица медицинских техничара, којима је одређен истражни затвор у трајању до мјесец дана.

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Тагови :

Кристијан Јосип Периш

Кристиан Јосип Периш

хапшење

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