Огласио се адвокат породице Периш: Очекивана нова хапшења на Клиници за психијатрију

Аутор:АТВ редакција
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Након најновијих хапшења у истрази смрти Кристиана Јосипа Периша на Клиници за Психијатрију у Загребу, адвокат породице преминулог Леон Зрилић и поручио је да су очекивали даља привођења.
- Породица Периш је очекивала нова хапшења јер постоји сумња у почињење цијелог низа кривичних дјела која се одговорним особама могу ставити на терет - рекао је Зрилић, преноси портал Дневник.
То се односи на несавјесно лијечење, с обзиром на то да докторка и остали нису пратили виталне знакове покојног Кристиана, али и на неистинито приказивање догађаја у љекарскј документацији, што је утврдила и инспекција Министарства, изјавио је Зрилић.
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Полиција је раније данас потврдила да је привела још четири особе повезаних са смрћу Периша. Како се наводи, ухапшени су љекарка, двије медицинске сестре и један техничар, преноси Танјуг.
Из полиције је саопштено да су "све особе ухапшене због основа сумње у почињење кривичног дјела тешког убиства". У истом су случају раније хапшење четворица медицинских техничара, којима је одређен истражни затвор у трајању до мјесец дана.
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