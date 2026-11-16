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Студентима није дозвољено присуство конститутивној сједници Скупштине

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АТВ редакција
16.11.2026 17:36

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Народна скупштина Србије
Фото: Screenshot / YouTube

Одлуком генералног секретара Народне скупштине, студентима је одбијено присуство конститутивној седници са галерије Велике сале, саопштили су на Иксу.

Како су рекли, то их неће спријечити да буду испред Скупштине, па су позвали грађане на окупљање.

"Али то нас не спречава да будемо испред Скупштине. Једва чекамо да вас видимо! За Србију", написали су они.

"Видимо се сутра у 8 часова у слободном Пионирском парку! Након окупљања, молимо грађане да се мирно разиђу и наставе праћење сједнице из својих домова, кафића и других простора", написали су они данас, преноси "Телеграф".

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Тагови :

студенти

Студентска листа

Србија

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