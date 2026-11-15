Словенија: Кочење пред радаром ускоро неће проћи

Систем који мјери просјечну брзину на четири дионице словеначких ауто-путева још не кажњава возаче, али када почне да ради, за најтежа прекорачења пријети казна од 1.200 евра.

Словеначка компанија за ауто-путеве ДАРС саопштила је да је 16. октобра обавила први комисијски преглед сва четири система. Утврђено је да извођач мора да заврши још неке задатке и достави доказе, за шта има два мјесеца, до поновног прегледа. Преузимање система зато још није завршено.

Тек када сви услови буду испуњени, систем ће преузети словеначка полиција. Она ће одредити датум почетка мјерења, а возачи ће о томе бити унапријед обавијештени. Полиција је и раније нагласила да се секцијско мјерење брзине још не спроводи.

Гдје су камере

Мјерење је предвиђено на четири дионице око Љубљане, на свакој само у једном смјеру:

А1 Логатец – Врхника, у смјеру Љубљане

А2 Љубљана Брод – Водице, у смјеру Крања

А2 Гросупље – Иванчна Горица (вишњегорски успон), у смјеру Новог Места

А1 Подмиљ – Лочица, код тројанских тунела, у смјеру Марибора

Како систем ради

Камере на почетку дионице биљеже возило и вријеме уласка, а камере на крају вријеме изласка. На основу дужине дионице и времена вожње систем израчунава просјечну брзину, па нагло кочење испред камере не помаже ако је возач остатак дионице возио пребрзо.

Према наводима ДАРС-а, систем ће важити за све врсте возила, а неће радити док на дионици трају радови. Из компаније наводе да циљ није кажњавање возача, него смањење брзине и већа безбједност у саобраћају.

Словеначки ауто-мото савез АМЗС у својој бесплатној апликацији возачима већ приказује просјечну брзину на дионицама на којима је предвиђено секцијско мјерење.

За прекорачење брзине на ауто-путу веће од 60 километара на час словеначки Закон о саобраћају прописује казну од 1.200 евра и девет казнених бодова, како словеначка полиција наводи у својим саопштењима. За мања прекорачења казне су ниже.

(Кликс)