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Једанаест лица лакше је повријеђено у судару пет возила на обилазници код Осијека, саопштено је из полиције.
Повријеђена су четири возача и седам путника, а због изазивања удеса извјештаји су поднесени против 26-годишњег возача и 29-годишње жене која је била један од возача.
Двадесетшестогодишњи возач није прилагодио брзину и те ударио је у аутомобил који се кретао испред њега те га од силине удара одбацио напријед. То возило је ударило у задњи дио другог аутомобила, који је затим ударио у још једно, преносе хрватски медији.
Непосредно након тога 29-годишња жена која је управљала возилом ударила је у возило испред, јер није одржавала потребан размак.
Возила су се сударила јуче у 17.50 часова.
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