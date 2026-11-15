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Ланчани судар пет возила код Осијека, повријеђено 11 особа

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15.11.2026 13:52

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Ротација полиције Републике Српске
Фото: ATV

Једанаест лица лакше је повријеђено у судару пет возила на обилазници код Осијека, саопштено је из полиције.

Повријеђена су четири возача и седам путника, а због изазивања удеса извјештаји су поднесени против 26-годишњег возача и 29-годишње жене која је била један од возача.

Двадесетшестогодишњи возач није прилагодио брзину и те ударио је у аутомобил који се кретао испред њега те га од силине удара одбацио напријед. То возило је ударило у задњи дио другог аутомобила, који је затим ударио у још једно, преносе хрватски медији.

Непосредно након тога 29-годишња жена која је управљала возилом ударила је у возило испред, јер није одржавала потребан размак.

Возила су се сударила јуче у 17.50 часова.

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Тагови :

Осијек

удес

судар

Саобраћајна несрећа

Хрватска

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