Полиција у Хрватској више неће на мање сударе: Како наплатити штету ако се возачи не слажу?

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Хрватске предложило је измјене Закона о безбједности саобраћаја на путевима према којима полиција више не би била обавезна да излази на мјесто одређених саобраћајних незгода са материјалном штетом.
Предложене измјене отварају низ питања о наплати штете након саобраћајних незгода. Хоће ли осигуравајућа друштва прихватати Европски извјештај без полицијског записника? Шта ако један од учесника одбије да потпише извјештај или накнадно промијени исказ? Посебно се поставља питање каско осигурања, код којег поједини услови полисе предвиђају обавезу пријаве незгоде полицији или прибављања полицијске документације.
Закон први пут дефинише појам „лакша саобраћајна незгода“, под којим се подразумијева незгода искључиво са материјалном штетом која не нарушава техничку исправност битних дијелова аутомобила и омогућава његово једноставно уклањање са пута.
Према новом члану 182, полицијски службеници више не би били дужни да излазе на мјесто такве незгоде ако су учесници способни да међусобно размијене податке или попуне Европски извјештај о незгоди. Возачи који упркос томе одбију да одмах помјере аутомобиле са коловоза и наставе да блокирају саобраћај док чекају полицију биће кажњени са 200 евра, док је та казна до сада износила 60 евра.
Према важећем закону, возачи који учествују у незгоди са искључиво материјалном штетом већ сада нису обавезни да позову полицију. Дужни су, ако је могуће, да уклоне возила са коловоза и попуне Европски извјештај или на други начин размијене личне податке и податке о возилима.
Међутим, МУП у својим важећим упутствима наводи да полицијски службеници морају изаћи на мјесто саобраћајне незгоде о којој су обавијештени, а увиђај обавити на изричит захтјев учесника. Управо би се обавеза изласка полиције предложеним измјенама промијенила.
Како би разјаснили могуће посљедице нових правила и утврдили како ће возачи моћи да наплате штету ако полиција не обави увиђај, а други учесник одбије да потпише Европски извјештај или накнадно промијени исказ, Индекс је одговоре затражио од МУП-а, ХАНФА-е, Хрватског уреда за осигурање и осигуравајућих друштава. До објаве текста нису добили одговоре МУП-а и ХАНФА-е.
Одговоре су добили од Хрватског уреда за осигурање и два осигуравајућа друштва, „Винер осигурања“ и „Кроација осигурања“. Оба друштва истичу да изостанак полицијског записника сам по себи није препрека за исплату штете.
Из „Кроација осигурања“ за „Индекс“ су коментарисали предложене законске измјене и њихов могући утицај на поступак наплате штете након саобраћајних незгода.
„Предложене измјене закона неће битно промијенити досадашњу праксу рјешавања саобраћајних штета. Већ данас велики број одштетних захтјева рјешавамо без полицијског увиђаја, а изостанак полицијског записника сам по себи није препрека за остваривање права на накнаду штете.
Чак и када се учесници не слажу око одговорности или неко накнадно промијени исказ, околности незгоде можемо утврдити на основу других доказа, попут Европског извјештаја, фотографија, изјава свједока и анализе оштећења возила. Према потреби спроводимо и додатне стручне анализе. Важно је знати и да потписивање Европског извјештаја не значи признање кривице за незгоду“, навели су.
Из „Винер осигурања“ истичу да се предложене законске измјене надовезују на постојећу праксу, будући да се велики број саобраћајних незгода са материјалном штетом већ сада рјешава без полицијског увиђаја. У таквим случајевима учесници попуњавају Европски извјештај и размјењују потребне податке, а полицијски записник по правилу није неопходан за остваривање права на накнаду штете ни из обавезног ауто-осигурања ни из каско осигурања.
„Оно што се мијења јесте да МУП измјенама закона жели јасније да пропише да полиција, ако су испуњени одређени услови, није обавезна да излази на мјесто лакших саобраћајних незгода са материјалном штетом, као и да додатно нагласи обавезу учесника да, ако је могуће, уклоне возила са коловоза и размијене потребне податке.
Сам изостанак полицијског увиђаја не би требало да буде препрека за остваривање права на накнаду штете. За доношење одлуке важно је имати вјеродостојне информације о околностима незгоде и одговорности, попут Европског извјештаја, фотографија, изјава учесника и свједока, видео-снимака те процјене оштећења возила“, додали су.
„Ако се учесници не слажу око околности незгоде или неко накнадно промијени исказ, утврђивање одговорности може бити сложеније и дуже. Осигуравач тада разматра све доступне доказе, појединачно и у њиховој међусобној повезаности. Ако одговорност није могуће поуздано утврдити, могу бити потребни додатни извиђаји или одлука надлежних органа“, поручили су.
Код појединих осигуравача услови каско осигурања предвиђају обавезу пријаве одређених штетних догађаја полицији, а у неким случајевима и достављања полицијског записника или потврде. То се, зависно од уговорене полисе, може односити на вандализам, налет на дивљач или оштећење паркираног возила, укључујући случајеве када починилац напусти мјесто незгоде.
Изостанак полицијске документације у таквим случајевима може довести у питање исплату штете. Ипак, сваки случај зависи од уговорених услова, околности догађаја и расположивих доказа.
Из „Винер осигурања“ објашњавају да полицијски записник по правилу није пресудан за исплату штете и да његов изостанак не би требало аутоматски да доведе до одбијања захтјева ако осигураник може вјеродостојно да докаже настанак и околности штете.
Ипак, наглашавају да сваки случај треба размотрити појединачно, зависно од врсте штете, расположивих доказа и услова уговорене полисе. Важно је, додају, разликовати ситуације у којима постоји обавеза пријаве незгоде полицији од оних у којима таква обавеза не постоји. Ако предложене законске измјене ступе на снагу, своју праксу ће ускладити са важећим прописима.
Из „Кроација осигурања“ такође истичу да код каско осигурања важе услови уговорене полисе, који у одређеним случајевима предвиђају обавезу пријаве незгоде полицији. Поручују да предложене измјене неће утицати на исплату штета обухваћених уговореним покрићем те да ће, ако измјене ступе на снагу, према потреби прилагодити своје услове осигурања и поступке како би заштитили права осигураника.
Из „Винер осигурања“ и „Кроација осигурања“ возачима савјетују да након саобраћајне незгоде што детаљније попуне Европски извјештај, размијене податке о учесницима и возилима те фотографишу мјесто догађаја, положај возила, саобраћајну сигнализацију и настала оштећења. Препоручују и прикупљање контаката могућих свједока те чување доступних видео-снимака.
Из „Винера“ додатно истичу да штету треба што прије пријавити осигуравачу, а полицију обавијестити када то прописи захтијевају. Из „Кроација осигурања“ наглашавају да квалитетно прикупљени докази олакшавају утврђивање одговорности и омогућавају брже рјешавање одштетног захтјева.
Предложене измјене коментарисао је и Хрватски уред за осигурање (ХУО), кровно удружење осигуравајућих друштава, које поздравља настојања да се поступање након лакших саобраћајних незгода поједностави. Подсјећају да се и према садашњим правилима незгоде са материјалном штетом могу рјешавати без полицијског увиђаја, размјеном података и попуњавањем Европског извјештаја.
Из ХУО-а истичу да у већини таквих случајева, када су околности незгоде јасне и учесници сарађују, нема потешкоћа са утврђивањем одговорности и обрадом одштетних захтјева. Међутим, упозоравају да проблеми могу настати када учесници дају противрјечне изјаве или један од њих накнадно промијени исказ, посебно ако не постоје одговарајући докази о околностима незгоде.
Због тога наглашавају да поједностављење поступања након лакших саобраћајних незгода мора бити праћено могућношћу поузданог утврђивања њихових околности како би грађани могли да остваре своја права из осигурања.
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