Тресло се тло у Хрватској!

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 3,1 према Рихтеровој скали забиљежен је у суботу, 14. новембра, у 9:32 сати у Јадранском мору, југозападно од хрватског отока Ластова.
Према подацима Геофизичког одсјека загребачког Природословно-математичког факултета, епицентар земљотреса био је седам километара југозападно од Ластова.
Подрхтавање тла забиљежено је у мору, а интензитет потреса у епицентру процијењен је на ИВ степена ЕМС-ове љествице.
За сада нема информација о евентуалној материјалној штети нити о повријеђеним особама.
(Аваз)
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