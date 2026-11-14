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Тресло се тло у Хрватској!

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АТВ редакција
14.11.2026 13:10

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Тресло се тло у Хрватској!

Земљотрес магнитуде 3,1 према Рихтеровој скали забиљежен је у суботу, 14. новембра, у 9:32 сати у Јадранском мору, југозападно од хрватског отока Ластова.

Према подацима Геофизичког одсјека загребачког Природословно-математичког факултета, епицентар земљотреса био је седам километара југозападно од Ластова.

Подрхтавање тла забиљежено је у мору, а интензитет потреса у епицентру процијењен је на ИВ степена ЕМС-ове љествице.

За сада нема информација о евентуалној материјалној штети нити о повријеђеним особама.

(Аваз)

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Тагови :

Земљотрес

потрес

Јадранско море

епицентар земљотреса

Рихтерова скала

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