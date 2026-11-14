Осам минута тишине за Кристијана Јосипа Периша на Цвјетном тргу

Аутор:АТВ редакција
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Студентска иницијатива „Вријеме за промјене“ организовала је окупљање под називом „Осам минута тишине за Кристијана Јосипа Периша“, у знак сјећања на 32-годишњег пацијента који је преминуо 21. октобра у Клиници за психијатрију „Свети Иван“ у Загребу.
„Осам минута тишине за један млади живот који је прерано угашен. Позивамо све грађане да нам се придруже у осам минута тишине за Кристијана, у знак сјећања на њега, солидарности са његовим најближима и захтјева да околности његове смрти у Клиници за психијатрију Јанкомир добију одговоре које јавност заслужује.
Не желимо да његово име постане још један случај који ће временом пасти у заборав. За Кристијана. За истину. За одговорност. Будимо заједно. У тишини која говори“, наведено је у позиву на окупљање.
Подсјетимо, породица Периш позвала је грађане на комеморацију која ће бити одржана у суботу, 21. новембра, у 18.30 часова на Тргу бана Јосипа Јелачића у Загребу, код Мандушевца.
Породица је нагласила да је ријеч о њеној званичној комеморацији, која није повезана са другим догађајима или протестима посвећеним Перишу.
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