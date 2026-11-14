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Осам минута тишине за Кристијана Јосипа Периша на Цвјетном тргу

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АТВ редакција
14.11.2026 12:17

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Осам минута тишине за Кристијана Јосипа Периша на Цвјетном тргу
Фото: Facebook/Atletski klub Agram

Студентска иницијатива „Вријеме за промјене“ организовала је окупљање под називом „Осам минута тишине за Кристијана Јосипа Периша“, у знак сјећања на 32-годишњег пацијента који је преминуо 21. октобра у Клиници за психијатрију „Свети Иван“ у Загребу.

„Осам минута тишине за један млади живот који је прерано угашен. Позивамо све грађане да нам се придруже у осам минута тишине за Кристијана, у знак сјећања на њега, солидарности са његовим најближима и захтјева да околности његове смрти у Клиници за психијатрију Јанкомир добију одговоре које јавност заслужује.

Не желимо да његово име постане још један случај који ће временом пасти у заборав. За Кристијана. За истину. За одговорност. Будимо заједно. У тишини која говори“, наведено је у позиву на окупљање.

Подсјетимо, породица Периш позвала је грађане на комеморацију која ће бити одржана у суботу, 21. новембра, у 18.30 часова на Тргу бана Јосипа Јелачића у Загребу, код Мандушевца.

Породица је нагласила да је ријеч о њеној званичној комеморацији, која није повезана са другим догађајима или протестима посвећеним Перишу.

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Тагови :

Кристијан Јосип Периш

Хрватска

смрт

Клиника за психијатрију Јанкомир

Цвјетни трг

Тишина

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