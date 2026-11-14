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Убио супругу у Хрватској, па све испричао комшиници: „Дођи до капије да ти нешто кажем“

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АТВ редакција
14.11.2026 09:19

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Полиција је у петак касно увече, 13. новембра, привела старијег мушкарца из Старих Микановаца, мјеста између Винковаца и Ђакова, због сумње да је убио своју супругу.

Како сазнаје хрватски портал "24сата", мушкарац је након злочина отишао до комшинице, којој је рекао да је убио супругу и замолио је да позове полицију.

Комшиница испричала шта се догодило

"Дружили смо се овог поподнева и отишла сам кући. Попила сам таблету и легла пред телевизор како бих заспала, али ме у једном тренутку тргнуло снажно куцање. Када сам упитала ко је на прозору, комшија ме позвао да изађем до капије. Рекао ми је да је убио жену и замолио ме да позовем полицију", испричала је потресена комшиница.

Убрзо су на мјесто догађаја стигли полиција и Хитна помоћ.

Подручје око куће је ограђено, а полиција је започела увиђај.

Полиција потврдила проналазак тијела жене

О случају се огласила и Полицијска управа вуковарско-сријемска, потврдивши да је у стану пронађено тијело жене са видљивим повредама.

"Полицијски службеници Полицијске управе вуковарско-сријемске су на основу дојаве у 21.24 часа, у Старим Микановцима, унутар стана затекли мртво тијело женске особе. Смрт и видљиве повреде потврдили су радници Хитне медицинске помоћи", саопштила је полиција.

Због сумње да је смрт наступила као посљедица кривичног дјела, мушкарац који се доводи у везу са случајем налази се под надзором полиције.

Криминалистичка истрага је у току, а околности смрти жене тек треба да буду утврђене.

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Тагови :

убијена жена

супруг

Хрватска

Убиство

Полиција

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