Арена Спорт се повлачи из двије земље

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Арена Спорт постепено се повлачи с тржишта Хрватске и Словеније, али датум коначног престанка емитовања још није службено потврђен. Иако се међу гледаоцима спомиње могућност да канали нестану већ 1. јануара 2027. године, засад нема потврде да ће се то тада догодити.
Телеком Србија, власник Арене Спорт, још је у фебруару 2025. најавио постепено повлачење из ове двије земље и престанак куповине нових спортских права за њихова тржишта.
Према најављеном моделу, повлачење би се одвијало постепено, уз наставак пријеноса такмичења за која постоје важећи уговори.
Када је ријеч о Босни и Херцеговини, нема најава да ће Арена Спорт напустити домаће тржиште. Телеком Србија одлучио је пословање усмјерити на Србију, БиХ, Црну Гору и Сјеверну Македонију.
За гледаоце у Хрватској и Словенији наставак праћења канала зависиће од њихове доступности код телевизијских оператера, док ће понуда појединачних преноса зависити од трајања и територијалног обухвата спортских права.
Кључна је разлика између доступности телевизијског канала и права на емитовање одређеног такмичења. Спортска права уговарају се за појединачна тржишта, па Арена Спорт може наставити преносити неку лигу у Србији, а истовремено изгубити право да је приказује у Хрватској или Словенији.
Због тога гледаоци у ове двије земље немају гаранцију да ће након истека тамошњих права исте утакмице моћи пратити путем иностраних верзија Арене Спорт. То зависи од територијалних ограничења и уговора с носиоцима права.
(Фокус)
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