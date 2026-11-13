Колапс у Хрватској на аутопуту: Аута запела у снијегу, на све стране камиони без зимске опреме

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Снажна бура и зимски услови стварају велике проблеме у друмском и поморском саобраћају, због чега су затворени поједини путеви, а бројне бродске линије су у прекиду.
Читалац Индекса је јавио да на ауто-путу А6, на вијадукту Зечеве Драге, возила већ сат времена стоје у колони без помјерања. Тврди да су „на све стране“ камиони без зимске опреме, због чега возила за чишћење снијега не могу пролазити и чистити пут.
Према његовим ријечима, велике су гужве код Делница, док је саобраћај старим путем кроз Горски котар такође блокиран због аутобуса и аутомобила који онемогућавају пролазак возила за чишћење снијега. Читалац истиче да су метеоролози данима упозоравали на снијег те да зимске службе непрестано раде, али им посао отежавају неодговорни возачи који су остали заглављени на путевима.
„Зимска служба стално чисти, али не може обављати свој посао због неодговорних возача. Похвале свим возачима возила за чишћење снијега, гдје год били“, поручио је читалац.
Други читалац послао нам је два снимка са ауто-пута А6 код Делница на којима се виде возила која су остала заглављена у снијегу.
Због вјетра је за сав саобраћај затворена дионица ауто-пута А1 између петљи Свети Рок и Поседарје, као и дионица Јадранске магистрале Карлобаг – Света Марија Магдалена, упозоравају из Хрватског ауто-клуба (ХАК), додајући да су у прекиду и неке трајектне, катамаранске и бродске линије.
Тренутно нема проходног путног правца за камионе с приколицама, тегљаче с полуприколицама те возила без прописане зимске опреме из смјера унутрашњости према Хрватском приморју или Истри и обрнуто.
На ауто-путу А7 Рупа – Ријека – Шмрика на снази је забрана саобраћаја за возила I и II групе (мотоцикли, возила с приколицама, аутобуси на спрат, доставна возила и возила с наткривеним товарним простором) због вјетра, и то између петље Ријека исток и петље Шмрика.
Зимски услови су на појединим путевима кроз Горски котар, Хрватско приморје и Лику, укључујући дионицу ауто-пута А6 Ријека – Загреб између петљи Киковица и Босиљево II, те стари пут кроз Горски котар, државни пут ДЦ3, на дионици Стубица – Киковица.
Коловози су мокри, влажни или клизави у већем дијелу земље, а понегдје има и магле. Могућа је поледица, као и одрони. У приобаљу дува бура, повремено с олујним и орканским ударима. ХАК савјетује возачима да прилагоде брзину и начин вожње условима на путевима, да одржавају безбједно одстојање између возила те да на пут не крећу без прописане зимске опреме.
Само за путничка возила отворене су дионица ауто-пута А6 Ријека – Загреб између петљи Киковица и Делнице, дионица Јадранске магистрале између Сења и Карлобага, Пашки мост те државни пут Масленица – Затон Обровачки.
Због вјетра у прекиду су трајектне линије Стиница – Мишњак, Призна – Жигљен, Задар/Гаженица – Ист/Косирача – Олиб – Силба – Премуда/Кријал – Мали Лошињ, Шибеник – Зларин – Каприје – Жирје те Дубровник – Колочеп – Лопуд – Суђурађ.
Прекинуте су и катамаранске линије Пула – Задар – Пула, Ријека – Црес – Мали Лошињ, Ријека – Раб – Новаља, Задар – Сали – Заглав – Иж – Бршањ те Убли – Корчула – Дубровник, као и бродске линије Мали Лошињ – Уније – Сусак и Комижа – Бишево.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Регион
5 ч0
Регион
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму