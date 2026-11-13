Ухапшен бивши полицајац Александар Секулић! Радио за шкаљарски клан, одавао тајне

Аутор:АТВ редакција
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По потјерници подгоричког Интерпола, у Скадру је ухапшен члан зетског огранка шкаљарске ћелије Балканског нарко-картела и бивши полицајац Александар Секулић.
То је данас саопштено из Управе полиције Црне Горе (УП).
„А. С., бивши полицијски службеник, у Црној Гори се потражује ради обезбјеђивања његовог присуства у кривичном поступку који се против њега води пред Вишим судом у Подгорици, по оптужници Специјалног државног тужилаштва, због кривичних дјела стварање криминалне организације и неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога“, наводи се у саопштењу.
Како додају из УП, према наводима оптужнице, Секулић је, како се сумња, као припадник организоване криминалне групе Игора Крстовића, у којој је, користећи свој тадашњи статус полицијског службеника у Управи полиције, имао задатак да прикупља и одаје повјерљиве информације о полицијским активностима и предметима који се односе на чланове ове и других криминалних организација, као и да учествује у кријумчарењу наркотика.
„Такође, сумња се да је злоупотребљавао свој службени положај како би другим припадницима криминалне организације омогућио избјегавање откривања и процесуирања од стране полицијских службеника. Слиједи даља комуникација између НЦБ Интерпола Подгорица и НЦБ Интерпола Тирана у циљу реализације поступка изручења овог лица Црној Гори. Управа полиције снажно и одлучно предузима активности на неутралисању дјеловања високоризичних организованих криминалних група и наставља са интензивном регионалном и међународном обавјештајном сарадњом у циљу лоцирања и лишења слободе међународно тражених лица, уз потпуну посвећеност Црне Горе борби против криминала и јачању владавине права“, наводи се.
(Вијест)
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