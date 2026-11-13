"Понесите бијеле јастуке": Породица Кристиана Периша позвала грађане на комеморацију

Аутор:АТВ редакција
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Породица Кристиана Јосипа Периша позвала је грађане да у суботу, 21. новембра, у 18.30 часова дођу на комеморацију која ће бити одржана на Тргу бана Јосипа Јелачића у Загребу, код Мандушевца.
Од окупљених се тражи да понесу бијеле јастуке, а породица је уз позив представила и пет конкретних захтјева упућених надлежним институцијама.
– Јастук се ставља под главу болесника, а не на његово лице. Једним јастуком гушили су човјека. Хиљадама јастука тражимо да се то више никада не понови. Нећете нас угушити – поручила је породица.
Грађанима који не могу доћи у Загреб упућен је позив да на прозор, балкон или штрик окаче бијелу јастучницу, фотографишу је и објаве на друштвеним мрежама уз ознаку #necetenasugusiti.
Тим поводом покренута је и званична интернет страница kristianjosipperis.hr.
Из породице су нагласили да је ријеч искључиво о њиховој комеморацији, која није повезана са другим догађајима или протестима посвећеним Перишу. Такође су поручили да не желе да се њихова иницијатива доводи у везу са било којом политичком странком.
– Невјероватно нам је и болно гледати како се смрт нашег Кристиана користи за политичке спинове и игре те како неки сматрају да иза породичне иницијативе и окупљања стоји политичка странка – истакли су.
Пет захтјева институцијама
Први захтјев односи се на измјене Закона о заштити особа са душевним сметњама и Правилника о мјерама присиле.
Породица упозорава да важећи правилник забрањује притисак на врат, груди и стомак пацијента, али не садржи изричиту забрану прекривања лица. Због тога траже да се јасно забране притисак на лице, његово прекривање и сваки други поступак који може отежати дисање.
Такође захтијевају да се свака примјена мјера спутавања одмах пријави Државној комисији за заштиту особа са душевним сметњама, умјесто досадашње праксе збирног извјештавања два пута годишње. У случају смрти или тешке повреде током спутавања, траже обавезно и хитно обавјештавање полиције.
Други захтјев је увођење обавезног видео-надзора у свим просторијама у којима се над пацијентима примјењују мјере присиле. Породица сматра да се мора укинути изузетак према којем се снимање спроводи само када за то постоје могућности.
Уз то, траже да се снимак сваке примјене присиле одмах прегледа и чува најмање шест мјесеци.
Трећи захтјев односи се на испитивање свих особа које су биле присутне у просторији током спутавања Кристиана Јосипа Периша. Породица тражи да буду саслушани сви учесници, укључујући медицинске техничаре, медицинске сестре и љекаре.
Циљ је, како наводе, утврдити шта је ко од присутних видио, због чега нико није зауставио поступак и зашто у извјештајима није описано шта се заиста догодило.
Четврти захтјев тиче се боловања запослених у клиници након Перишеве смрти.
Позивајући се на изјаву предсједника Управног одбора болнице, према којој су запослени један за другим отварали боловања прије него што су достављени извјештаји четворице медицинских техничара, породица тражи да Хрватски завод за здравствено осигурање (ХЗЗО) и Хрватска љекарска комора провјере на основу чега су та боловања одобрена.
Пети захтјев односи се на промјену назива Клинике за психијатрију „Свети Иван“ у загребачком Јанкомиру. Породица од Града Загреба, као оснивача установе, тражи да клиника убудуће носи име Кристиана Јосипа Периша.
– Да свако ко уђе на та врата зна зашто се правила морају поштовати – поручила је породица.
Нагласили су да је ово првих пет захтјева те да ће преостале објавити накнадно.
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