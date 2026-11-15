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Више маскираних особа упало у свлачионицу и палицама напало младића

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АТВ редакција
15.11.2026 12:57

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Више маскираних особа упало је у свлачионицу Фудбалског клуба у Новаковцу код Вараждина, те телескопским палицама напала 24-годишњака.

Више маскираних особа упало је у свлачионицу Фудбалског клуба у Новаковцу код Вараждина, те телескопским палицама напала 24-годишњака.

Из вараждинске Полицијске управе су саопштили да су ухапшена два лица која се доводе у везу са нападом и да се над њима спроводи криминалистичка истрага, а да се за осталим нападачима интензивно трага.

Нападнути младић задобио је површинске повреде главе, а љекарска помоћ му је пружена у Општој болници Вараждин, преносе хрватски медији, преноси Срна.

Напад се догодио јуче око 15.00 часова на простору фудбалског игралишта у Новаковцу, током утакмице.

Полиција догађај истражује као кривично дјело покушаја наношења тешке повреде.

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Тагови :

Вараждин

Палица

свлачионица

маскиране особе

Напад

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