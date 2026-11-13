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Огласио се "Мајкрософт": Да ли је био хакерски напад?

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АТВ редакција
13.11.2026 20:16

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Огласио се "Мајкрософт": Да ли је био хакерски напад?
Фото: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

"Мајкрософт" је саопштио да глобални прекид у раду појединих његових сервиса није посљедица злонамјерних активности или дјеловања вјештачке интелигенције.

Компанија је искључила било какву злонамјерну "кибернетичку или вјештачку интелигенцију“ као узрок прекида рада, који је утицао на неколико сервиса и пореметио здравствене услуге, рад служби рачуноводства у корпорацијама и оставио школе у тешкоћама због прекида дигиталних комуникација.

"Веома нам је жао због поремећаја које је овај инцидент изазвао нашим купцима и партнерима", навео је "Мајкрософт" у објави на "Иксу".

Компанија је додала да је остварен напредак у обнављању услуга широм свијета послије јучерашњег прекида.

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Тагови :

мајкрософт

Хакерски напади

интернет

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