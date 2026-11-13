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Јефтини телефони поскупјели 20 посто, а крај агоније се не назире!

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АТВ редакција
13.11.2026 15:52

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Два мобилна телефна прикључена на пуњач.
Фото: Pexels/Steve A Johnson:

Цијене телефона порасле су око 20% због поскупљења меморије.

Ко ових дана купује јефтинији телефон, платиће га више него прије годину дана. За то је крив вртоглави раст цијена меморије, која је у међувремену постала најскупљи дио телефона.

Према најновијем истраживању куће Каунтерпоинт Рисрџ, код јефтиних модела меморија сада односи чак 54% укупне цијене дијелова. Поређења ради, прије само годину дана на њу је одлазило 20 одсто.

Цијене је подигла све већа хардверска захтјевност вјештачке интелигенције. Дата центри за АИ купују меморију у огромним количинама, па су Самсунг и СК хyниx, два највећа произвођача, преусмјерили производњу на скупље чипове за сервере. За телефоне је остало мање меморије, а када понуда падне, цијена расте.

Купци то већ осјећају у продавницама. Каунтерпоинт наводи да су телефони ове године поскупјели у просјеку око 20%. Произвођачи који неће да дижу цијене штеде на другом мјесту, па нови модели долазе са мање меморије или слабијом камером од претходника.

Многи купци зато одлажу куповину. У трећем кварталу продато је 20% мање телефона него годину раније, што је најслабији резултат за тај период у посљедњих 14 година.

Нажалост, појефтињење не треба очекивати ни наредних мјесеци.

Каунтерпоинт процјењује да ће цијене меморије до краја године бити стационарне, али да ће почетком 2027. поново нагло порасти. Смиривање се очекује тек око средине сљедеће године, а до тада ће највише трпјети најјефтинији модели телефона, код којих сваки евро више за дијелове одмах мијења и цијену на полици.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мобилни телефон

поскупљење

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