АИ мијења правила на факултетима: Професори све теже процјењују знање студената

Аутор:АТВ редакција
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Предавачи све теже могу поуздано да процијене знање и способности студената када се есеји и израђују уз помоћ вјештачке интелигенције, према налазима истраге са универзитета у Енглеској. Истовремено, студенти наводе да се њихове колеге хвале коришћењем ових алата.
Употреба вјештачке интелигенције представља генерацијски ризик за садашњи систем високог образовања, јер може да угрози и учење студената и способност институција да објективно процјене њихово знање, упозоравају регулатори.
Стручњаци указују на потребу за знатно озбиљнијим приступом овом проблему. Неке високошколске установе већ су промијениле начин оцјењивања како би смањиле могућност злоупотребе АИ алата, а међу примјењеним рјешењима су искључиво писмени и усмени испити уживо, као и презентације пред професорима.
На неким универзитетима у свијету уведени су и другачији облици провере знања: Студенти добијају задатак да критички процјене или уреде садржај који је генерисала вјештачка интелигенција. Поред тога, када предају писани рад, од њих се тражи да детаљно представе начин на који су истраживали тему.
Током истраживања обављени су разговори са више од 300 студената и запослених на 127 универзитета и колеџа, како би се испитале институционалне политике и примјена АИ алата у настави и оцењивању.
Налази указују на широко распрострањену употребу вјештачке интелигенције. Студенти су истраживачима пренијели да њихове колеге успјевале да заврше задатке за свега неколико минута уз помоћ ових алата, а затим добили оцјене сличне онима које су остварили студенти који су радили без коришћења АИ.
У извјештају се наводи и да неки студенти након предаје радова нису могли да се сјете ни основних детаља о тесту који су управо завршили. Такви случајеви додатно отежавају процјену стварног знања и отварају питање да ли оцјене заиста одражавају способности студената.
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Студентском иницијативом љетниковци за предах од учења
Академици су, с друге стране, указали на све већи број радова који личе једни на друге, користе исту литературу и написани су у готово идентичном стилу. Поједини предавачи сматрају да постојећи начини оцјењивања више нису примјерени и да не омогућавају прецизно мјерење знања и вјештина студената, преноси РТ Балкан.
Један од академика који је учествовао у истраживању оцијенио је да је вјештачка интелигенција озбиљно угрозила академски интегритет, јер се велики број радова сада дјелимично или у потпуности израђује уз њену помоћ преноси "Гардијан".
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