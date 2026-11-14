Комшиница о убиству жене: "Дошао ми је на прозор и рекао да је убио Мару"

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је синоћ у Старим Микановцима, у Вуковарско-сријемској жупанији, пронашла мртву жену (71) са видљивим повредама. Због сумње да је ријеч о убиству, под полицијским је надзором старији мушкарац, за којег је полиција потврдила да је члан породице жртве и да је према њему и раније поступала.
Према информацијама које је полиција раније објавила, дојаву је запримила у 21.24 часа. Полицајци су потом у стану пронашли тијело жене, а радници хитне медицинске помоћи потврдили су њену смрт.
О трагичном догађају за Дневник ХРТ-а говорила је комшиница Ружица, коју је синоћ око 21 час изненадило куцање на прозор док се спремала за спавање.
„Ја сам се обукла, он ми каже са ове капије: 'Хајде овамо'. Ја сам дошла овдје, а он каже: 'Ја Мару убио'. Каже: 'Зови полицију'“, испричала је Ружица.
Полиција је убрзо стигла на мјесто догађаја и пронашла мртву жену.
Из полиције су за ХРТ потврдили да им је осумњичени одраније познат и да је ријеч о члану породице жртве.
„Могу сада поновити још једном, потврдити, заправо, да је полиција и раније поступала према том починиоцу и да је он члан породице жртве“, рекао је представник полиције.
Догађај је потресао мјештане Старих Микановаца. Један од њих рекао је да је чуо како је мушкарац конзумирао алкохол, али та информација није званично потврђена.
Министар рада, пензионог система, породице и социјалне политике Ален Ружић изјавио је да ће бити провјерено да ли је систем социјалне заштите раније поступао у случају ове породице. Најавио је и нове мјере којима би требало да буде побољшана заштита жена од насиља.
Полицијска криминалистичка истрага се наставља како би биле утврђене све околности смрти жене.
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