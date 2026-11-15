Нападнута америчка база: ИРГЦ преузела одговорност, одјекују експлозије

Аутор:АТВ редакција
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Иранска Исламска револуционарна гарда (ИРГЦ) саопштила је данас да је са шест дронова напала амерички радар у бази хеликоптера у Бахреину, након чега су се у тој земљи огласиле сирене за узбуну, а Министарство унутрашњих послова Бахреина позвало је становништво да се упути на најближе безбједно мјесто.
Министарство унутрашњих послова Бахреина упутило је апел грађанима и страним држављанима који бораве у земљи да остану смирени, потраже најближу безбједну локацију и развој ситуације прате искључиво путем званичних канала, преноси Ал Џазира.
Револуционарна гарда Ирана је, у међувремену, саопштила да је Ормуски мореуз затворен и упозорила да ће сваки амерички напад бити дочекан још снажнијим и одлучнијим одговором, преноси агенција Танјуг.
На два нафтна танкера избио је пожар након што су током ноћи ударила у подводне мине у јужном дијелу Ормуског мореуза, саопштиле су поморске снаге иранске Исламске револуционарне гарде (ИРГЦ), наводећи да су бродови покушали да тајно прођу недозвољеном рутом.
У саопштењу ИРГЦ-а наводи се да су танкери претходно искључили навигационе системе и системе за аутоматску идентификацију пловила, у покушају да прикрију кретање кроз Ормуски мореуз.
Према наводима иранске Револуционарне гарде, након удара у морске мине дошло је до експлозија и избијања великог пожара на оба танкера.
У саопштењу се додаје да су још два нафтна танкера, која су такође покушала да прођу недозвољеном рутом, поступила по упозорењима центра за контролу поморског саобраћаја ИРГЦ-а и вратила се у правцу Персијског залива.
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