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Нападнута америчка база: ИРГЦ преузела одговорност, одјекују експлозије

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АТВ редакција
15.11.2026 08:54

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Нападнута америчка база: ИРГЦ преузела одговорност, одјекују експлозије
Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

Иранска Исламска револуционарна гарда (ИРГЦ) саопштила је данас да је са шест дронова напала амерички радар у бази хеликоптера у Бахреину, након чега су се у тој земљи огласиле сирене за узбуну, а Министарство унутрашњих послова Бахреина позвало је становништво да се упути на најближе безбједно мјесто.

Министарство унутрашњих послова Бахреина упутило је апел грађанима и страним држављанима који бораве у земљи да остану смирени, потраже најближу безбједну локацију и развој ситуације прате искључиво путем званичних канала, преноси Ал Џазира.

Револуционарна гарда Ирана је, у међувремену, саопштила да је Ормуски мореуз затворен и упозорила да ће сваки амерички напад бити дочекан још снажнијим и одлучнијим одговором, преноси агенција Танјуг.

ИРГЦ: Два нафтна танкера захваћена пожаром након удара у мине у Ормуском мореузу

На два нафтна танкера избио је пожар након што су током ноћи ударила у подводне мине у јужном дијелу Ормуског мореуза, саопштиле су поморске снаге иранске Исламске револуционарне гарде (ИРГЦ), наводећи да су бродови покушали да тајно прођу недозвољеном рутом.

У саопштењу ИРГЦ-а наводи се да су танкери претходно искључили навигационе системе и системе за аутоматску идентификацију пловила, у покушају да прикрију кретање кроз Ормуски мореуз.

Према наводима иранске Револуционарне гарде, након удара у морске мине дошло је до експлозија и избијања великог пожара на оба танкера.

У саопштењу се додаје да су још два нафтна танкера, која су такође покушала да прођу недозвољеном рутом, поступила по упозорењима центра за контролу поморског саобраћаја ИРГЦ-а и вратила се у правцу Персијског залива.

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Тагови :

Иран

Револуционарна гарда

америчка војска

Америка

Техеран

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