Израел упозорио САД на наводне планове Ирана за атентат на Трампа

Аутор:АТВ редакција
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Израел је доставио Сједињеним Америчким Државама обавјештајне податке о наводним плановима Техерана да дроновима нападне америчког предсједника Доналда Трампа и високе званичнике његове администрације, објавио је данас израелски лист „Израел хајом“, позивајући се на неименоване израелске и америчке званичнике.
Према наводима листа, израелска обавјештајна служба Мосад доставила је информације Вашингтону након што их је провјерила, на захтјев америчких обавјештајних служби.
Наводно је и једна друга западна обавјештајна служба потврдила ове информације.
Званичници су навели да је могућност постизања споразума између САД и Ирана посљедњих дана значајно смањена, а да је један од главних разлога за то управо обавјештајни податак који је Мосад прослиједио америчкој Централној обавјештајној агенцији (ЦИА).
Према тим наводима, један од могућих начина напада били би дронови напуњени експлозивом, против којих је, како тврде званичници, тешко дјеловати примјеном уобичајених безбједносних мјера.
Након што је Мосад доставио обавјештајне податке, амерички званичници за које се процјењује да би могли да буду мета напада значајно су смањили појављивање на јавним догађајима на отвореном, док је неколико њих привремено измјештено из својих домова у обезбијеђене објекте, наводи „Израел хајом“.
Лист преноси и да су уведене посебне безбједносне мјере током јавних наступа предсједника Трампа.
Док су прије међуизбора за Конгрес поједини догађаји организовани на отвореном, таква окупљања су, према наводима званичника, сада знатно проријеђена.
Додаје се да су током догађаја којима присуствује амерички предсједник уведене додатне мјере заштите, укључујући посебне системе намијењене неутралисању пријетњи од беспилотних летјелица.
Међу званичницима за које се наводи да су под посебним мјерама заштите су министар финансија Скот Бесент, који је имао кључну улогу у доношењу одлука о економским санкцијама Ирану, и државни секретар Марко Рубио, који се, према писању листа, противио постизању споразума са Техераном, преноси Танјуг.
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