Нетанјаху позвао Ајзенкота да формира владу националног јединства

Аутор:АТВ редакција
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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху позвао је лидера Јашара Гадија Ајзенкота да формира владу националног јединства укључујући и његову странку Ликуд.
Нетанјаху је рекао да би нова влада требало да укључује све странке које подржавају постојање Израела као државе јеврејског народа.
Поновио је тврдње да Иран планира да направи нуклеарно оружје и нападне Израел који, како је истакао, једном заувијек мора да отклони ову егзистенцијалну пријетњу.
Израелски предсједник Исак Херцог задужио је Ајзенкота да формира нову владу након изборних губитака које је владајућа коалиција Нетанјахуа претрпјела у октобру, преноси Срна.
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Нетанјаху: Влада националног јединства и даље могућа
У међувремену, Ајзенкот је јуче оптужио израелског премијера да води "насилну" и "расистичку" кампању против арапске заједнице и упозорио да би Нетанјаху могао да искористи геополитичку ситуацију у своју корист, објавио је портал "Баха".
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