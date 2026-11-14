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Због птичјег грипа биће усмрћено око 19.000 кока носиља и патки

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АТВ редакција
14.11.2026 20:01

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Због птичјег грипа биће усмрћено око 19.000 кока носиља и патки
Фото: АТВ

Птичји грип потврђен је на фарми у селу Хирден у источном дијелу Холандије, због чега ће бити усмрћено око 19.000 кока носиља и патки, саопштиле су надлежне службе.

Холандска управа за безбједност хране и производа широке потрошње наредила је да буде усмрћено 6.000 патки и 13.000 кока носиља да би се спријечило даље ширење.

Фарма је и 2022. године била погођена птичјим грипом, преноси холандски медиј "НОС".

У кругу од 10 километара око зараженог газдинства налази се још 14 живинарских фарми, а на том подручју одмах је уведена забрана транспорта живине, јаја, стајњака и простирке за животиње.

У овом селу је ове седмице због птичјег грипа на још двије фарме усмрћено 165.000 патки.

626800d35b352 Pticiji grip

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Откривен птичији грип на фарми у близини Берлина

Управа за безбједност гране истражује ширење заразе на три газдинства и покушава да утврди како је вирус доспио на фарме, преноси Срна.

Фарме у кругу од три километра од заражених газдинстава биће под појачаним надзором.

У Холандији је од краја октобра на снази обавеза држања живине у затвореним просторима или под заштитним мрежама да би се спријечило ширење птичјег грипа.

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Тагови :

грипа

птичији грип

Холандија

Болест

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