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Кремљ потврдио: Ево када и гдје ће бити састанак Путина, Трампа и Сија

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АТВ редакција
14.11.2026 17:43

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Владимир Путин, Доналд Трамп, Си Ђипинг, договорен трилатерални састанак
Фото: Таnjug/JoseLuisMagana,KremlinPoolPhoto,Evan Vucci

Састанак предсједника Русије Владимира Путина, Кине Си Ђинпинга и САД Доналда Трампа одржаће се 19. новембра у кинеском граду Шенжену, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Песков је потврдио да је постигнут договор о одржавању трилатералног састанка 19. новембра.

"Овај састанак ће се одржати у Шенжену на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње /АПЕК/", рекао је Песков.

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Тагови :

Русија

Владимир Путин

Доналд Трамп

Си Ђинпинг

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