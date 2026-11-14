Кремљ потврдио: Ево када и гдје ће бити састанак Путина, Трампа и Сија

Аутор:АТВ редакција
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Састанак предсједника Русије Владимира Путина, Кине Си Ђинпинга и САД Доналда Трампа одржаће се 19. новембра у кинеском граду Шенжену, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Песков је потврдио да је постигнут договор о одржавању трилатералног састанка 19. новембра.
"Овај састанак ће се одржати у Шенжену на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње /АПЕК/", рекао је Песков.
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