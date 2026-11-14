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АфД подржао бившег фудбалера за предсједника Њемачке

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АТВ редакција
14.11.2026 16:10

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Присталице АфД-а машу заставама АфД-а и немачким националним заставама током демонстрација испред Бранденбуршке капије у Берлину, Немачка, 27. маја 2018.
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber, File

Десничарска странка Алтернатива за Њемачку /АфД/ подржала је Томаса Бертолда, бившег врхунског фудбалера, за новог њемачког предсједника.

"Сигурни смо да наш кандидат може бити изабран далеко изван било које страначке линије", саопштено је из странке.

Бертолд је имао истакнуту професионалну фудбалску каријеру, укључујући 64 утакмице са њемачком репрезентацијом, са којом је освојио свјетско првенство у Италији 2000. године.

Такође је учествовао на демонстрацијама против мјера владе за сузбијање пандемије вируса корона, преноси Срна.

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Штефан Мајер, портпарол за спортску политику конзервативног блока који предводи канцелар Фридрих Мерц, рекао је је бивши фудбалер без сумње био изузетан и веома успјешан професионални играч, али да није озбиљан кандидат за највишу функцију у држави, преноси "Дојче веле".

Кандидат коју подржавају конзервативни блок, Социјалдемократе /СПД/ и Зелени Илзе Ајгнер из Баварске Хришћанско-социјалне уније /ЦСУ/ сматра се фаворитом за насљедника садашњег предсједника Франка-Валтера Штајнмајера.

Гласање на посебној скупштини сазваној у ту сврху заказано је за 30. јануар

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Тагови :

Њемачка

АфД

фудбалер

Томас Бертолд

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