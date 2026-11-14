Хиљаде људи на улицама Париза, порука јасна: "Опорезујте богате"

Аутор:АТВ редакција
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Хиљаде људи изашло је на улице Париза протестујући због раста цијена и полицијског насиља над учесницима претходних скупова, јавио је дописник ТАСС-а.
Нови антивладин марш почео је у Паризу, на Тргу Републике, а план је да учесници марша дођу до Трга Нације преко Трга Бастиље.
У маршу учествује велики број младих који представљају студентске организације, заједно са великим бројем активиста који носе заставе љевичарских политичких партија и покрета.
Велики број полиције и жандарма у опреми за разбијање демонстрација крећу се поред колоне кроз сусједне улице.
Француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез открио је раније да је преко 70.000 полицајаца распоређено како би се обезбједио јавни ред.
Демонстранти имају неколико захтјева социјалне политике, укључујући заустављање закона о претпоставци легитимне употребе оружја за спровођење закона, описаног као закон о "дозволи за убијање".
"Сви заједно против бруталности", "Животи наше дјеце вриједе више од њиховог профита" и "Опорезујте богате", неки су од транспарената.
Главни повод за протест је закон који је тренутно у парламентарној расправи, а требало би да успостави претпоставку легалности у вези са употребом оружја од стране полицајаца, преноси Срна.
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Поред забринутости због раста цијена и насиља, представници студентских и школских удружења осудили су укидање одређених бенефиција за међународне студенте, као и неадекватност грантова за оне који су тренутно уписани на универзитете.
"Залажемо се за једнак приступ образовању за све, као и за обезбјеђивање смјештаја, хране и приступа медицинској њези", рекла је представник студентске организације "Унион етудијанте" Сабрина Харбаш.
Да би се осигурало да сви могу да студирају у пристојним условима, Харбашова је навела да је неопходно реновирати образовне објекте.
У поређењу са протестом 5. новембра, који су организовали синдикати, овај догађај има мању посјећеност.
Главни синдикати нису међу организаторима. Они су скупове заказали за 17. новембар, који ће се поклопити са још једним даном националних штрајкова.
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Очекује се да ће се широм земље одржати између 50 и 60 маршева.
Пошто су на данашњи скуп позвале омладинске организације и покрет "Жути прслуци", француско Министарство унутрашњих послова унапријед је упозорило на висок ризик од немира, што је довело до додатних мјера безбједности.
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