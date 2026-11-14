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Италија казнила Мету са 805 милиона евра због злоупотребе фотографија

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АТВ редакција
14.11.2026 15:15

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Руке држе паметни телефон са логотипом Meta Threads на екрану, Meta брендирање у позадини.
Фото: pexels/Julio Lopez

Италијанска агенција за заштиту података казнила је компанију "Мета Платформс" са 805 милиона евра због коришћења фотографија и видео-записа из галерија корисника "андроид" уређаја без њиховог пристанка.

"Кроз `Фејсбук` апликацију за `андроид` уређаје, компанија је приступала фотографијама, видео-записима и повезаним метаподацима сачуваним на паметним телефонима италијанских корисника без добијања посебне сагласности", открила је агенција.

Наводи да је компанија успјела да приступи медијима корисника путем функције "Добијајте приједлоге из галерије приликом прегледања `Фејсбука`", уведене 2023. године, преноси Срна.

Агенција даје "Мети" 60 дана да успостави конкретнији захтјев за функцију и објасни корисницима чему служи, шта подразумијева приступ галерији и како је онемогућити, објавио је портал "Баха".

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Тагови :

Мета

Рим

Италија

тужба

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