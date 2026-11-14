Италија казнила Мету са 805 милиона евра због злоупотребе фотографија

Аутор:АТВ редакција
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Италијанска агенција за заштиту података казнила је компанију "Мета Платформс" са 805 милиона евра због коришћења фотографија и видео-записа из галерија корисника "андроид" уређаја без њиховог пристанка.
"Кроз `Фејсбук` апликацију за `андроид` уређаје, компанија је приступала фотографијама, видео-записима и повезаним метаподацима сачуваним на паметним телефонима италијанских корисника без добијања посебне сагласности", открила је агенција.
Наводи да је компанија успјела да приступи медијима корисника путем функције "Добијајте приједлоге из галерије приликом прегледања `Фејсбука`", уведене 2023. године, преноси Срна.
Агенција даје "Мети" 60 дана да успостави конкретнији захтјев за функцију и објасни корисницима чему служи, шта подразумијева приступ галерији и како је онемогућити, објавио је портал "Баха".
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