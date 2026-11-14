Logo

Песков: Потребан дијалог са Европљанима да се разумије њихов став

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
14.11.2026 13:58

Коментари:

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Дијалог са европским представницима је потребан да би се разумјело да ли њихов став може приближити мир, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Боље би било разговарати са Европљанима и разумјети да ли њихов став потенцијално може олакшати, приближити мировни процес", рекао је Песков коментаришући могуће учешће Европљана у новој рунди преговора о Украјини.

Говорећи за "Телеграм" канал "Јунашев лајв" додао је да Русија неће постављати услове Европљанима у вези са њиховом преговарачком групом.

"Не можемо и не желимо да постављамо услове у вези са њиховом преговарачком групом. Таква формулација питања је апсолутно нетачна", истакао је Песков.

Руски предсједник Владимир Путин одржао је у четвртак, 12. новембра састанак у Кремљу са специјалним изасланицима САД Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером.

Након састанка, специјални изасланици су отпутовали у Даблин, гдје су се састали са украјинским предсједником Владимиром Зеленским и одржали консултације са савјетницима за националну безбједност Украјине, Њемачке, Италије, ЕУ, Француске, Ирске и Пољске, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Европа

разговор

Кремљ

Коментари (0)

Више из рубрике

Полицајац стоји испред златаре „Де Бирс“ у Паризу, у којој су наоружани разбојници извели пљачку, након чега су побјегли на мотоциклима, у четвртак, 12. новембра 2026. године.

Свијет

У Паризу затворена 21 станица метроа, подигнути хеликоптери и дронови

3 ч

0
Суд у Москви издао је међународну потјерницу за бившим министром одбране Украјине Алексијем Резниковом због оптужби за казнене операције у Донбасу, јавила је РИА Новости.

Свијет

Украјински министар одбране на међународној потјерници

3 ч

0
Болница је установа здравствене његе, која често обезбјеђује дужи боравак пацијената на лијечењу, институција за дијагностику и лијечење, преглед пацијената

Свијет

Нова епидемија дифтерије избила у интернату са више од 2.000 ученика

3 ч

0
Теретни брод плови Персијским заливом према Ормуском мореузу, посматран из Дубаија, Уједињени Арапски Емирати, у сриједу, 21. октобра 2026. године.

Свијет

Танкер налетио на мину у Ормуском мореузу

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима