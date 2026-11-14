Песков: Потребан дијалог са Европљанима да се разумије њихов став

Аутор:АТВ редакција
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Дијалог са европским представницима је потребан да би се разумјело да ли њихов став може приближити мир, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Боље би било разговарати са Европљанима и разумјети да ли њихов став потенцијално може олакшати, приближити мировни процес", рекао је Песков коментаришући могуће учешће Европљана у новој рунди преговора о Украјини.
Говорећи за "Телеграм" канал "Јунашев лајв" додао је да Русија неће постављати услове Европљанима у вези са њиховом преговарачком групом.
"Не можемо и не желимо да постављамо услове у вези са њиховом преговарачком групом. Таква формулација питања је апсолутно нетачна", истакао је Песков.
Руски предсједник Владимир Путин одржао је у четвртак, 12. новембра састанак у Кремљу са специјалним изасланицима САД Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером.
Након састанка, специјални изасланици су отпутовали у Даблин, гдје су се састали са украјинским предсједником Владимиром Зеленским и одржали консултације са савјетницима за националну безбједност Украјине, Њемачке, Италије, ЕУ, Француске, Ирске и Пољске, преноси Срна.
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