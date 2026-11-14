Украјински министар одбране на међународној потјерници

Аутор:АТВ редакција
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Суд у Москви издао је међународну потјерницу за бившим министром одбране Украјине Алексијем Резниковом због оптужби за казнене операције у Донбасу, јавила је РИА Новости.
Руски истражни комитет саопштио је раније да је утврдио умијешаност Резникова у злочине над цивилима у Донбасу.
Према наводима истражитеља, Резников је у периоду 2021-2023 издавао подређеним официрима наредбе којима је олакшавао казнене операције на територији региона.
Резников се у Русији суочава са до 20 година затвора због коришћења забрањених средстава и метода ратовања, преноси Срна.
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