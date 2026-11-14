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Нова епидемија дифтерије избила у интернату са више од 2.000 ученика

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АТВ редакција
14.11.2026 13:41

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Болница је установа здравствене његе, која често обезбјеђује дужи боравак пацијената на лијечењу, институција за дијагностику и лијечење, преглед пацијената
Фото: pexels/Anna Shvets

Нова епидемија дифтерије избила је у интернату са више од 2.000 ученика у нигеријској држави Кано, након што су здравствене власти пријавиле случајеве заразе у школи.

Међу најугроженијима су дјеца од пет до 14 година, док око двије трећине обољелих није било вакцинисано.

Према подацима закључно са прошлом суботом, 7. новембром, укупно је обољело 28.151 лица, а 1.126 је преминуло.

Болест се проширила на 26 нигеријских држава и Федералну пријестоничку територију, у којој се налази главни град Абуџа.

Дифтерија је потенцијално смртоносна бактеријска инфекција која првенствено захвата нос и грло, преносе нигеријски медији.

Преноси се капљичним путем и блиским контактом са зараженим лицима, због чега су интернати и установе у којима велики број људи дијели смештај посебно изложени ризику од ширења инфекције.

Без благовременог лијечења, болест може изазвати озбиљне респираторне проблеме, срчане компликације и смрт.

Здравствене власти као главне препреке у сузбијању епидемије наводе недовољну покривеност вакцинацијом и кашњење у тражењу медицинске помоћи, преноси Срна.

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Тагови :

Нигерија

епидемија дифтерије

зараза

вирус

грлобоља

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