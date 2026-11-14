Нова епидемија дифтерије избила у интернату са више од 2.000 ученика

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Нова епидемија дифтерије избила је у интернату са више од 2.000 ученика у нигеријској држави Кано, након што су здравствене власти пријавиле случајеве заразе у школи.
Међу најугроженијима су дјеца од пет до 14 година, док око двије трећине обољелих није било вакцинисано.
Према подацима закључно са прошлом суботом, 7. новембром, укупно је обољело 28.151 лица, а 1.126 је преминуло.
Болест се проширила на 26 нигеријских држава и Федералну пријестоничку територију, у којој се налази главни град Абуџа.
Дифтерија је потенцијално смртоносна бактеријска инфекција која првенствено захвата нос и грло, преносе нигеријски медији.
Преноси се капљичним путем и блиским контактом са зараженим лицима, због чега су интернати и установе у којима велики број људи дијели смештај посебно изложени ризику од ширења инфекције.
Без благовременог лијечења, болест може изазвати озбиљне респираторне проблеме, срчане компликације и смрт.
Здравствене власти као главне препреке у сузбијању епидемије наводе недовољну покривеност вакцинацијом и кашњење у тражењу медицинске помоћи, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму