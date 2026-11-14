Шта се дешавало у контроли лета током хаоса на небу изнад САД-а?

Аутор:АТВ редакција
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Снимци радиокомуникације пилота и контролора лета на великим америчким аеродромима показују како је изгледала одлука о забрани полијетања у цијелом САД-у.
Контролори су признавали да ни сами немају информација, а писте су поредили с паркингом.
Контролор на аеродрому Њуварк Либерти у Њу Џерзију на снимку пилотима преноси вијест о забрани коју је издала Федерална управа за авијацију (ФАА). Само неколико минута касније контролори у Атланти и Чикагу говоре да имају врло мало информација, преноси Си-Ен-Ен.
"Ни ја не знам ништа више од осталих, не добијам информације ни од кога", рекао је један контролор у Њуварку. То се чује на снимку са сервиса Лајв АТЦ, који је објавио Ен-Би-Си Њуз. Особље контролног торња ситуацију је описало као потпуни хаос, уз поруке "остајемо без простора" и "имамо озбиљне проблеме с излазима".
Авиони су у наредних сат времена слијетали, а полијетања су и даље била заустављена. Контролори су се жалили да нема слободних излаза за авионе, а писту су поредили с паркингом. Усред хаоса један пилот је контролору у Њуварку казао: "Није ми промакло да је данас петак 13."
#BREAKING: Air traffic control audio captures the moment a nationwide ground stop is issued, halting departures across the U.S.
Transportation Secretary Sean Duffy says a “communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers” prompted the FAA’s order. Technicians are investigating.
Departing aircraft are instructed to remain grounded until further notice. International arrivals will be handled on a case-by-case basis.— Alex west (@alex_west19) November 14, 2026
На прилазу Чикагу контролор је упозорио пилоте да је прилазна контрола у стању "АТЦ Зеро", што значи да не може пружати услуге контроле лета. Додао је да је близу тога и центар контроле у Чикагу, према снимку који је објавио сервис АТЦ.ком, а пренио Си-Ен.Ен.
Највише пажње привукао је разговор контролорке са студентом пилотом који је био на свом првом самосталном лету. Снимак су објавиле телевизије "WTAE" и "KMBC". Контролорка му је јавила да је забрана на нивоу цијеле земље и савјетовала му да слети.
"Госпођо, ја сам студент пилот. Искрено, ово ми је први самостални лет и не знам шта да радим", одговорио је. Контролорка га је питала одакле је полетио и савјетовала му да слети на аеродром Хик у Форт Вортксу у Тексасу, с којег је кренуо.
ФАА је у петак послијеподне по локалном времену зауставила сва полијетања у САД-у "због ванредних околности и из сигурносних разлога". Разлог је био проблем с комуникацијом који је погодио сва 22 регионална центра контроле лета. Забрана је укинута након више од четири сата, а министар домовинске сигурности Марквејн Мулин рекао је да нема доказа да је иза квара био сајбер напад.
Била је то прва забрана летова на нивоу цијеле земље од јануара 2023. и тек друга од напада 11. септембра 2001. године.
(Кликс)
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