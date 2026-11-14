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Шта се дешавало у контроли лета током хаоса на небу изнад САД-а?

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АТВ редакција
14.11.2026 10:13

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Контрола лета САД, отказани летови
Фото: X/printscreen

Снимци радиокомуникације пилота и контролора лета на великим америчким аеродромима показују како је изгледала одлука о забрани полијетања у цијелом САД-у.

Контролори су признавали да ни сами немају информација, а писте су поредили с паркингом.

Контролор на аеродрому Њуварк Либерти у Њу Џерзију на снимку пилотима преноси вијест о забрани коју је издала Федерална управа за авијацију (ФАА). Само неколико минута касније контролори у Атланти и Чикагу говоре да имају врло мало информација, преноси Си-Ен-Ен.

"Ни ја не знам ништа више од осталих, не добијам информације ни од кога", рекао је један контролор у Њуварку. То се чује на снимку са сервиса Лајв АТЦ, који је објавио Ен-Би-Си Њуз. Особље контролног торња ситуацију је описало као потпуни хаос, уз поруке "остајемо без простора" и "имамо озбиљне проблеме с излазима".

Писта као паркинг

Авиони су у наредних сат времена слијетали, а полијетања су и даље била заустављена. Контролори су се жалили да нема слободних излаза за авионе, а писту су поредили с паркингом. Усред хаоса један пилот је контролору у Њуварку казао: "Није ми промакло да је данас петак 13."

На прилазу Чикагу контролор је упозорио пилоте да је прилазна контрола у стању "АТЦ Зеро", што значи да не може пружати услуге контроле лета. Додао је да је близу тога и центар контроле у Чикагу, према снимку који је објавио сервис АТЦ.ком, а пренио Си-Ен.Ен.

Највише пажње привукао је разговор контролорке са студентом пилотом који је био на свом првом самосталном лету. Снимак су објавиле телевизије "WTAE" и "KMBC". Контролорка му је јавила да је забрана на нивоу цијеле земље и савјетовала му да слети.

"Госпођо, ја сам студент пилот. Искрено, ово ми је први самостални лет и не знам шта да радим", одговорио је. Контролорка га је питала одакле је полетио и савјетовала му да слети на аеродром Хик у Форт Вортксу у Тексасу, с којег је кренуо.

ФАА је у петак послијеподне по локалном времену зауставила сва полијетања у САД-у "због ванредних околности и из сигурносних разлога". Разлог је био проблем с комуникацијом који је погодио сва 22 регионална центра контроле лета. Забрана је укинута након више од четири сата, а министар домовинске сигурности Марквејн Мулин рекао је да нема доказа да је иза квара био сајбер напад.

Била је то прва забрана летова на нивоу цијеле земље од јануара 2023. и тек друга од напада 11. септембра 2001. године.

(Кликс)

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Тагови :

отказани летови

Америка

Сједињене Америчке Државе

Фронтијер ерлајнс

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