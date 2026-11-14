Аутор:АТВ редакција
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Компанија за праћење летова "Флајтавер" саопштила је да су до сада отказана 2.493 лета унутар, ка и из САД.
Федерална управа за ваздухопловство САД раније је саопштила да је појединим авионима дозвољено полијетање након што је укинута обустава летења, објавио је портал "Баха".
Амерички министар саобраћаја Шон Дафи рекао је новинарима да је обустава дошла због застарјелог система контроле ваздушног саобраћаја и преоптерећених рутера, а министар за унутрашњу безбједност Марквејн Малин је додао да је то мјера предострожности, преноси Срна.
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