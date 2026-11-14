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Хаос у америчком ваздушном саобраћају: Отказано готово 2.500 летова

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АТВ редакција
14.11.2026 08:26

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Авион компанија „Фронтијер ерлајнс“ и „Америкен ерлајнс“ налазе се један поред другог уз рулну стазу на Међународном аеродрому Далас-Форт Ворт у Тексасу, у петак, 13. новембра 2026. године, након што је Федерална управа за ваздухопловство (ФАА) обуставила летове широм САД.
Фото: Таnjug/AP Photo/Tony Gutierrez

Компанија за праћење летова "Флајтавер" саопштила је да су до сада отказана 2.493 лета унутар, ка и из САД.

Федерална управа за ваздухопловство САД раније је саопштила да је појединим авионима дозвољено полијетање након што је укинута обустава летења, објавио је портал "Баха".

Амерички министар саобраћаја Шон Дафи рекао је новинарима да је обустава дошла због застарјелог система контроле ваздушног саобраћаја и преоптерећених рутера, а министар за унутрашњу безбједност Марквејн Малин је додао да је то мјера предострожности, преноси Срна.

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Тагови :

отказани летови

Америка

Фронтијер ерлајнс

обустава саобраћаја

Шон Дафи

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