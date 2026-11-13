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Обустава летова у САД, огласила се ФАА и министар: "Ово није нови 11. септембар"

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АТВ редакција
13.11.2026 23:39

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Обустава летова у САД, огласила се ФАА и министар: "Ово није нови 11. септембар"
Фото: Tanjug / AP / Tom Brenner

Америчка Федерална управа за авијацију (ФАА) саопштила је да је обуставу ваздушног саобраћаја широм САД изазвао привремени прекид телекомуникационих веза.

„Из предострожности смо обуставили све летове“, саопштила је ФАА отприлике сат времена након што је амерички министар саобраћаја Шон Дафи најавио обуставу.

ФАА је потврдила да има информације о свим летовима који су већ у ваздуху, док ће о међународним летовима одлучивати од случаја до случаја.

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Амерички министар: Ово неће бити ријешено за сат времена, није нови 11. септембар

Амерички министар унутрашње безбједности Марквејн Мулин изјавио је да ће за отклањање проблема због којег су обустављена сва полијетања у САД бити потребно вријеме, те упозорио да се саобраћај неће брзо нормализовати.

„Биће потребно неко вријеме. Проблем неће бити ријешен у року од сат времена. Биће потребно вријеме“, рекао је Мулин новинарима у Бијелој кући.

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Потврдио је да је узрок обуставе прекид телекомуникационих веза и да је Федерална управа за авијацију (ФАА) из предострожности забранила сва полијетања. Комуникација са авионима и даље се одвија, а неки могу да слете.

„Сви су безбједни. Знамо гдје се налазе сви авиони. Јавност нема разлога за страх“, поручио је.

„Ово није нови 11. септембар“

Мулин је посебно нагласио да нема назнака да је ријеч о нападу на Сједињене Америчке Државе.

„Ово није нови 11. септембар. Ријеч је о прекиду телекомуникационих веза. Ово је нешто сасвим друго“, рекао је, подсјетивши на терористичке нападе 2001. године, након којих је такође обустављен ваздушни саобраћај широм САД.

Додао је да за сада нема разлога да се данашњи проблеми повезују са актуелним прекидом рада Мајкрософтових услуга.

На питање колико би обустава могла да траје, одговорио је да надлежни још нису разговарали о конкретном временском оквиру. Тренутни приоритет је поновно успостављање комуникација и омогућавање безбједног слијетања свих авиона који су још у ваздуху.

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Тагови :

ФАА

Америка

обустава саобраћаја

отказани летови

авион

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