Обустава летова у САД, огласила се ФАА и министар: "Ово није нови 11. септембар"

Аутор:АТВ редакција
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Америчка Федерална управа за авијацију (ФАА) саопштила је да је обуставу ваздушног саобраћаја широм САД изазвао привремени прекид телекомуникационих веза.
„Из предострожности смо обуставили све летове“, саопштила је ФАА отприлике сат времена након што је амерички министар саобраћаја Шон Дафи најавио обуставу.
There has been a temporary telecommunications outage - out of an abundance of caution all flights have been halted. Every flight has been accounted for and international flights will be handled on a case by case basis.— The FAA ✈️ (@FAANews) November 13, 2026
ФАА је потврдила да има информације о свим летовима који су већ у ваздуху, док ће о међународним летовима одлучивати од случаја до случаја.
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Амерички министар унутрашње безбједности Марквејн Мулин изјавио је да ће за отклањање проблема због којег су обустављена сва полијетања у САД бити потребно вријеме, те упозорио да се саобраћај неће брзо нормализовати.
„Биће потребно неко вријеме. Проблем неће бити ријешен у року од сат времена. Биће потребно вријеме“, рекао је Мулин новинарима у Бијелој кући.
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Потврдио је да је узрок обуставе прекид телекомуникационих веза и да је Федерална управа за авијацију (ФАА) из предострожности забранила сва полијетања. Комуникација са авионима и даље се одвија, а неки могу да слете.
„Сви су безбједни. Знамо гдје се налазе сви авиони. Јавност нема разлога за страх“, поручио је.
Мулин је посебно нагласио да нема назнака да је ријеч о нападу на Сједињене Америчке Државе.
„Ово није нови 11. септембар. Ријеч је о прекиду телекомуникационих веза. Ово је нешто сасвим друго“, рекао је, подсјетивши на терористичке нападе 2001. године, након којих је такође обустављен ваздушни саобраћај широм САД.
Додао је да за сада нема разлога да се данашњи проблеми повезују са актуелним прекидом рада Мајкрософтових услуга.
На питање колико би обустава могла да траје, одговорио је да надлежни још нису разговарали о конкретном временском оквиру. Тренутни приоритет је поновно успостављање комуникација и омогућавање безбједног слијетања свих авиона који су још у ваздуху.
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