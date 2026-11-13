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ЕУ одредила састав делегације за преговоре о Украјини

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АТВ редакција
13.11.2026 22:18

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Заставе Европске уније су спуштене на пола копља испред седишта ЕУ у Бриселу, у понедјељак, 9. новембра 2026. године, након масовне пуцњаве која се током викенда догодила у Кракову, у Пољској.
Фото: Таnjug/AP Photo/Marius Burgelman

Представници Њемачке, Француске, Велике Британије, Италије и Пољске, као и Европске комисије и Савета Европске уније, биће дио делегације за будуће преговоре о рјешењу сукоба у Украјини, пишу медији, позивајући се на изворе.

„Ова одлука, донијета у петак на самиту лидера ЕУ у Даблину, услиједила је након вишенедељне интерне расправе о томе ко би тачно требало да говори у име Европе на преговорима о окончању сукоба у Украјини”, наводи се у чланку.

Ради се практично о истој групи која је боравила у Абу Дабију у вријеме трилатералних преговора Русије, Сједињених Америчких Држава и Украјине.

Како је навео један од извора, земље ће представљати савјетници за националну безбједност. Међутим, питање учешћа лидера и даље је отворено.

Касније је предсједник Европског савјета Антонио Кошта потврдио да ће Европу представљати институције ЕУ и земље Е5, које су дио „коалиције вољних“.

Претходно су медији објавили да је Европска унија подијељена на најмање три табора због неслагања око тога ко би требало да представља блок у преговорима.

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Једна група земаља предлаже да се та овлашћења повере предсједнику Европског савета Антонију Кошти, чија га функција чини природним кандидатом за ту улогу. Друга група, коју чине Француска и Њемачка, не жели да препусти ту улогу Бриселу.

Најмањи табор чине присталице Каје Калас, шефа европске дипломатије. Према ријечима извора, њен оштар став према Русији могао би да представља препреку у преговарачком процесу.

Помоћник предсједника Русије Јуриј Ушаков изјавио је да европске земље покушавају да се укључе у преговарачки процес, али да најприје морају да одлуче шта желе – рат или мир. Истовремено је напоменуо да сви њихови конкретни потези за сада указују управо на тежњу ка наставку сукоба, преноси Спутник.

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Тагови :

Украјина

Европска унија

преговори

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