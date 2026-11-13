ЕУ одредила састав делегације за преговоре о Украјини

Аутор:АТВ редакција
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Представници Њемачке, Француске, Велике Британије, Италије и Пољске, као и Европске комисије и Савета Европске уније, биће дио делегације за будуће преговоре о рјешењу сукоба у Украјини, пишу медији, позивајући се на изворе.
„Ова одлука, донијета у петак на самиту лидера ЕУ у Даблину, услиједила је након вишенедељне интерне расправе о томе ко би тачно требало да говори у име Европе на преговорима о окончању сукоба у Украјини”, наводи се у чланку.
Ради се практично о истој групи која је боравила у Абу Дабију у вријеме трилатералних преговора Русије, Сједињених Америчких Држава и Украјине.
Како је навео један од извора, земље ће представљати савјетници за националну безбједност. Међутим, питање учешћа лидера и даље је отворено.
Касније је предсједник Европског савјета Антонио Кошта потврдио да ће Европу представљати институције ЕУ и земље Е5, које су дио „коалиције вољних“.
Претходно су медији објавили да је Европска унија подијељена на најмање три табора због неслагања око тога ко би требало да представља блок у преговорима.
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Једна група земаља предлаже да се та овлашћења повере предсједнику Европског савета Антонију Кошти, чија га функција чини природним кандидатом за ту улогу. Друга група, коју чине Француска и Њемачка, не жели да препусти ту улогу Бриселу.
Најмањи табор чине присталице Каје Калас, шефа европске дипломатије. Према ријечима извора, њен оштар став према Русији могао би да представља препреку у преговарачком процесу.
Помоћник предсједника Русије Јуриј Ушаков изјавио је да европске земље покушавају да се укључе у преговарачки процес, али да најприје морају да одлуче шта желе – рат или мир. Истовремено је напоменуо да сви њихови конкретни потези за сада указују управо на тежњу ка наставку сукоба, преноси Спутник.
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