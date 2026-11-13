Земљотрес јачине 5,9 степени погодио Перу

Земљотрес јачине 5,9 степени Рихтерове скале регистрован је у Тихом океану на 100 километара од обале Перуа, саопштио је Геофизички институт ове земље.

Потреси су, како се наводи, забиљежени у регији Ика на југозападу Перуа, на дубини од 32 километра.

За сада нема извјештаја о жртвама или штети, преноси Срна.