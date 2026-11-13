Шта је "тихо застрашивање"? Кина је спремна

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Кина је почетком новембра извела велику, ненајављену војну вежбу широм западног Пацифика и око Тајвана, што су званичници у Тајпеју описали као кампању "тихе застрашивања", чији је циљ вршење притиска на Тајван и друге владе уочи важних међународних састанака, пише Ројтерс.
Високи тајвански безбједносни званичник, који је говорио под условом анонимности због осјетљивости ситуације, изјавио је да је кинеска војска, заједно са обалском стражом, почетком овог мјесеца у једном тренутку окупила више од 100 пловила у региону. Током вјежби симулирани су напади на друге војске и градове, укључујући и оне на Тајвану.
Према његовим ријечима, поморско распоређивање било је обимније од вежби "Мисија правде 2025" (Justice Mission 2025), посљедњих званично најављених кинеских маневара усмјерених на Тајван, одржаних прије готово годину дана. Ријеч је о једном од највећих распоређивања кинеске морнарице до сада.
Вјежбе су одржане у тренутку када Кина, која демократски уређени Тајван сматра својом територијом, посљедњих пет година појачава војни притисак на острво. То изазива осуду власти у Тајпеју и све већу забринутост западних земаља због могућности избијања сукоба.
Кинески предсједник Си Ђинпинг одржао је у четвртак велики говор о политици према Тајвану, позивајући на мирно "уједињење", али није поменуо могућност употребе силе.
Током најновијих маневара, кинеска подморница је из Жутог мора лансирала и интерконтиненталну балистичку ракету ка кинеском копну, изјавио је тајвански званичник.
"То су тихе вјежбе, које у суштини представљају тихо застрашивање. То је као када би пљачкаш држао пиштољ сакривен у џепу капута, са цијеви упереном у банкарског службеника. На тај начин га плаши да преда новац, а истовремено избјегава активирање аларма и долазак великог броја полицајаца", објаснио је званичник.
Тајванско министарство одбране упутило је Ројтерс на изјаве министра Велингтона Куа из ове недјеље, који је рекао да Кина изводи вјежбе чији је циљ спречавање приступа одређеним подручјима западног Пацифика, уз учешће носача авиона и других поморских формација.
Кина, која никада није одустала од могућности употребе силе како би ставила Тајван под своју контролу, саопштила је да носач авиона учествује у "рутинским" вјежбама које нису усмјерене ни против једне државе.
Пекинг ће наредне недјеље бити домаћин самита лидера АПЕЦ-а у Шенжену, на којем се очекује трећи овогодишњи сусрет америчког предсједника Доналда Трампа и кинеског предсједника Сија Ђинпинга. Тајван је такође члан АПЕЦ-а.
Извор из стране обавјештајне службе изјавио је да су "тихе вјежбе без назива", с обзиром на то да Кина није објавила њихово одржавање, очигледно спроведене намјерно. На тај начин Пекинг може да врши војни притисак, а да истовремено избјегне дипломатске посљедице.
Други дио године, када су временски услови обично стабилнији, период је у којем Кина најчешће организује војне вјежбе, рекао је тај извор за Ројтерс.
У кинеским вежбама учествовале су координисане поморске снаге из источне, сјеверне и јужне команде кинеске војске. Такав обим операције указује на то да Пекинг није увјежбавао само сценарио блокаде Тајвана већ и шире војне операције широм западног Пацифика, изјавио је тајвански званичник.
То, према његовим ријечима, указује и на настојање Кине да регионалне флоте обједини у јединствене поморске снаге способне за операције на великим удаљеностима.
Обим кинеског поморског распоређивања смањен је током ове недјеље, па је у петак унутар такозваног првог острвског ланца дјеловало око 70 пловила, према наводима два тајванска безбједносна званичника.
Генерални секретар Савета за националну безбједност Тајвана Џозеф Ву објавио је у четвртак касно увече на друштвеној мрежи Икс детаље о најновијем распоређивању кинеских снага. Навео је да се број пловила смањио, али да групе сјеверне, источне и јужне команде, заједно са ударном групом носача авиона "Лиаонинг", и даље делују у водама источно од Филипина.
Додао је да је активност кинеског ратног ваздухопловства у близини Тајвана и даље појачана.
Кинески државни лист "Глобал Тајмс", који има велики тираж, објавио је у петак да ће владајућа странка на Тајвану, уколико настави да "тежи независности ослањајући се на спољне силе или војна средства и увлачи становнике Тајвана у свој ратни поход, неизбјежно сносити озбиљне посљедице".
(Телеграф)
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