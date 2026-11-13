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ОпенАИ упао на сајт министарства: Аустралија оснива регулаторно тијело за АИ

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АТВ редакција
13.11.2026 17:06

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Извршни директор компаније OpenAI, Сем Алтман, говори на конференцији OpenAI DevDay 2026, у уторак, 29. септембра 2026. године, у Сан Франциску.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jeff Chiu

Аустралија је одлучила да оснује регулаторно тијело за безбједност АИ након инцидента са компанијом ОпенАИ.

Аустралијски премијер Ентони Албанезе изјавио је данас да та земља планира да оснује регулаторно тијело за безбједност вјештачке интелигенције (АИ), након што је агент компаније ОпенАИ у јуну неовлашћено приступио веб-сајту аустралијског Министарства здравља.

Ново регулаторно тијело спроводиће законски утврђене стандарде за вјештачку интелигенцију, који ће важити за све компаније које развијају најнапредније системе вјештачке интелигенције и желе да послују у Аустралији, пренио је АП.

Предвиђене су и новчане казне, чији износ влада још није прецизирала.

Албанезе је рекао да је директору ОпенАИ-ја Сему Алтману замјерио што је компанији било потребно превише времена да у септембру обавести аустралијску владу да је њен агент три мјесеца раније приступио владиним веб-сајтовима.

Подаци су неовлашћено преузети 18. јуна са јавно доступног портала "Medicare Statistics Reporting Service", а у међувремену су постали јавно доступни, преноси Танјуг.

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За сада није утврђено да ли је инцидентом прекршен неки од аустралијских закона.

ОпенАИ се у септембру извинио због инцидента и спорог реаговања, наводећи да је требало боље да управља одговором на ситуацију.

Владина истрага резултирала је низом препорука, укључујући разматрање измена закона.

Албанезе је рекао да је влада прихватила све препоруке, међу којима су и оне које се односе на могућу реформу кривичног законодавства.

Оснивање регулаторног тијела уследило би након што је Аустралија 2015. године именовала повјереника за безбједност на интернету, а од децембра прошле године спроводи и забрану поседовања налога на популарним друштвеним мрежама за дјецу млађу од 16 година.

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Тагови :

Аустралија

Опен АИ

Регулаторно тијело

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