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Додатно наоружавање: Пакистан наручио 100.000 дронова!

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АТВ редакција
13.11.2026 17:03

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Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Chiang Ying-ying

Пакистан је наручио 100.000 ФПВ дронова и низ других беспилотних система од турске компаније "Пасифик текнолоџи", јавио је "Дифенс блог".

У извјештају се наводи да је уговором предвиђена трогодишња сарадња.

Уговор је потписан након успјешног завршетка тестова и процјене опреме у складу са претходним оквирним договором.

Поред 100.000 дронова, пакистанска војска ће добити и десет беспилотних хеликоптера "алпин", 25 мини-хеликоптера "думрул", 500 комада муниције "дели" и 250 копнених система "корган".

Документ предвиђа снабдијевање, продају, дистрибуцију и организацију локалне монтаже и производње ових беспилотних система у Пакистану, преноси Срна.

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Тагови :

Напад дроновима

Пакистан

Турска

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