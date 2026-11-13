Додатно наоружавање: Пакистан наручио 100.000 дронова!

Аутор:АТВ редакција
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Пакистан је наручио 100.000 ФПВ дронова и низ других беспилотних система од турске компаније "Пасифик текнолоџи", јавио је "Дифенс блог".
У извјештају се наводи да је уговором предвиђена трогодишња сарадња.
Уговор је потписан након успјешног завршетка тестова и процјене опреме у складу са претходним оквирним договором.
Поред 100.000 дронова, пакистанска војска ће добити и десет беспилотних хеликоптера "алпин", 25 мини-хеликоптера "думрул", 500 комада муниције "дели" и 250 копнених система "корган".
Документ предвиђа снабдијевање, продају, дистрибуцију и организацију локалне монтаже и производње ових беспилотних система у Пакистану, преноси Срна.
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