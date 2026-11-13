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Дјеца се посвађала, па дошло до пуцњаве: Има мртвих, међу њима и два брата

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АТВ редакција
13.11.2026 16:53

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Дјеца се посвађала, па дошло до пуцњаве: Има мртвих, међу њима и два брата
Фото: Envato/travelarium

Три особе су убијене када је свађа међу дјецом прерасла у смртоносни сукоб у пакистанском граду Фатех Џангу, у близини Атока, објавила је у петак телевизија 24ЊусХД.

Инцидент се догодио у насељу Наи Абади, гдје је расправа међу дјецом довела до сукоба између одраслих чланова њихових породица.

Током свађе један од мушкараца извадио је пиштољ и отворио ватру. Три особе преминуле су на лицу мјеста.

Страдали су идентификовани као Самад (28), Сајид (35), и Амир Азиз (55). Самад и Сајид били су рођена браћа.

Тијела убијених превезена су у Техсилску болницу у Фатех Џангу, а полиција је одмах по пријави изашла на мјесто злочина.

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Према наводима полиције, осумњичени је побјегао, а у току су рације на различитим локацијама како би био ухапшен.

Премијерка провинције Пенџаб, покрајински генерални инспектор полиције и регионални полицијски командир из Равалпиндија обавјештени су о инциденту и реаговали су поводом њега.

Регионални полицијски командир наредио је високим полицијским званичницима да одмах изађу на мјесто догађаја и покрену свеобухватну и транспарентну истрагу како би починилац био приведен правди, преноси 24ЊусХД.

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Тагови :

Убиство

Свађа

Пакистан

породица

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