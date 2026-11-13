Дјеца се посвађала, па дошло до пуцњаве: Има мртвих, међу њима и два брата

Аутор:АТВ редакција
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Три особе су убијене када је свађа међу дјецом прерасла у смртоносни сукоб у пакистанском граду Фатех Џангу, у близини Атока, објавила је у петак телевизија 24ЊусХД.
Инцидент се догодио у насељу Наи Абади, гдје је расправа међу дјецом довела до сукоба између одраслих чланова њихових породица.
Током свађе један од мушкараца извадио је пиштољ и отворио ватру. Три особе преминуле су на лицу мјеста.
Страдали су идентификовани као Самад (28), Сајид (35), и Амир Азиз (55). Самад и Сајид били су рођена браћа.
Тијела убијених превезена су у Техсилску болницу у Фатех Џангу, а полиција је одмах по пријави изашла на мјесто злочина.
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Према наводима полиције, осумњичени је побјегао, а у току су рације на различитим локацијама како би био ухапшен.
Премијерка провинције Пенџаб, покрајински генерални инспектор полиције и регионални полицијски командир из Равалпиндија обавјештени су о инциденту и реаговали су поводом њега.
Children’s Fight Turns Deadly as Three People Are Shot Dead in Fateh Jang
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#ChildrenFight #Deadly #ThreePeople #ShotDead #FatehJang #TTI https://t.co/38ntrVIVRx— The Truth International (@ttimagazine) November 13, 2026
Регионални полицијски командир наредио је високим полицијским званичницима да одмах изађу на мјесто догађаја и покрену свеобухватну и транспарентну истрагу како би починилац био приведен правди, преноси 24ЊусХД.
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