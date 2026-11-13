Хаос широм свијета због пада Мајкрософта: Компаније се вратиле коришћењу факса

Аутор:АТВ редакција
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Више од 12 сати трајао је прекид рада Мајкрософтових (Microsoft) сервиса Аутлук (Outlook) и Тимс (Teams), који је у петак изазвао озбиљне проблеме у комуникацији компанија и државних институција широм свијета. Посљедице су биле толико велике да су поједине компаније биле приморане да се врате коришћењу факс машина, док су финансијске трансакције одгађане, а пословање бројних организација отежано.
Проблеми су погодили стотине милиона корисника два сервиса који се свакодневно користе за пословну комуникацију. Корисници нису могли да шаљу електронску пошту, приступају календарима нити организују састанке путем интернета.
Из Мајкрософта су саопштили да је узрок прекида био проблем са серверима, који је утицао и на рад њиховог асистента заснованог на вјештачкој интелигенцији Копајлот (Copilot). Компанија је започела ширу примјену софтверских исправки, након чега је дошло до постепене стабилизације система.
Нагласили су да немају сазнања о било каквим злонамјерним активностима које би могле бити повезане са инцидентом.
Прекид је првенствено погодио функције повезане са Ексчејнџ онлајном (Exchange Online), Мајкрософтовом платформом за електронску пошту и управљање календарима у облаку. Апликације које нису биле повезане са овом услугом наставиле су да функционишу, док су организације које Мајкрософтове сервисе користе на сопственим серверима биле у нешто повољнијем положају.
Проблеми су забиљежени у државним институцијама од Аустралије и Јапана до Сједињених Америчких Држава, али и у бројним приватним компанијама. Финансијске институције пријављивале су кашњења у пословању, поједине компаније нису могле на вријеме да објаве финансијске резултате, док су авио-превозници упозоравали путнике на могућа кашњења у комуникацији.
У Великој Британији прекид је погодио и Националну здравствену службу (NHS), као и лондонску Метрополитенску полицију.
Наука и технологија
Велики пад Мајкрософта изазвао огромне проблеме
Из британске владе саопштено је да сарађују са Мајкрософтом како би се проблем што прије ријешио.
Због немогућности приступа електронској пошти и другим сервисима, лондонска полиција имала је потешкоће са пријављивањем појединих кривичних дјела путем интернета. Ипак, наглашено је да способност полиције да реагује на позиве грађана није била угрожена.
У здравственим установама прибјегавало се алтернативним рјешењима, укључујући друге информационе системе и вођење документације на папиру.
Посљедице су биле видљиве и на финансијским тржиштима. Европски берзански оператер Еуронекст (Euronext) пријавио је проблеме са електронском поштом, док је британска осигуравајућа компанија Авива (Aviva) активирала резервне системе за представљање финансијских резултата.
Дански транспортни гигант Мерск (Maersk) упозорио је клијенте на кашњења у достављању информација.
Потешкоће су имале и америчке компаније за развој вјештачке интелигенције ОпенАИ (OpenAI) и Антропик (Anthropic), чији су конектори повезани са Мајкрософтовим сервисима били погођени прекидом.
Индијске авио-компаније Индиго (IndiGo), Акаса ер (Akasa Air) и Ер Индија (Air India) такође су пријавиле проблеме са корисничком подршком путем електронске поште.
Посебно необична ситуација забиљежена је на Тајвану, гдје су проблеми са Мајкрософтовим сервисима пореметили рад компанија за управљање фондовима, осигуравајућих друштава и инвестиционих компанија.
Једна од компанија била је приморана да откаже трансакцију откупа обвезница, потврдио је за Ројтерс извор упознат са ситуацијом. Друга финансијска компанија морала је да користи факс како би потврдила обављене трансакције.
Прекид је утицао и на објављивање пословних резултата. Амерички произвођач електричних камиона Воркхорс груп (Workhorse Group) у четвртак је одгодио представљање резултата за 16. новембар, док је швајцарски Ришмон (Richemont) у петак накратко одгодио објављивање полугодишњих резултата.
У Аустралији су међу погођеним институцијама биле и обавјештајна агенција и федерална полиција.
Аустралијски министар за сајбер безбједност Тони Берк изјавио је да Мајкрософт не сумња на сајбер напад, додајући да су проблеми углавном били везани за системе електронске поште.
Овај инцидент представља један од најдужих прекида рада Мајкрософтових сервиса у историји компаније, али и други велики поремећај ове године.
Слични проблеми забиљежени су у јануару ове године и октобру прошле године, док је прошлог мјесеца прекид рада Мајкрософтове платформе у облаку Азур (Azure) погодио бројне индустрије широм свијета.
Нови проблеми поново су отворили питање превелике зависности глобалне економије од малог броја технолошких компанија које истовремено обезбјеђују софтвер и инфраструктуру неопходну за његов рад.
Акције Мајкрософта ослабиле су за 1,7 одсто у трговању прије отварања берзе, што је лошији резултат од кретања ширег тржишта. Упркос томе, од почетка године забиљежиле су раст од приближно осам одсто.
Тржишни аналитичар платформе еТоро (eToro) Џош Гилберт упозорио је да је посебно забрињавајуће то што ово није први прекид рада Мајкрософтових сервиса 365 током године.
Према његовим ријечима, уколико проблеми са поузданошћу постану учестали, компаније би могле да преиспитају одлуку да све већи дио пословања повјеравају једном добављачу.
Ипак, дио аналитичара сматра да овакви инциденти неће нужно довести до масовног одласка корисника код конкуренције, јер би замјена система који су дубоко интегрисани у свакодневно пословање захтијевала велике трошкове и значајне организационе промјене.
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