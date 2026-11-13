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Русија и Кина удружују снаге у фармацеутској индустрији: Отворена филијала компаније „Промомед“

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АТВ редакција
13.11.2026 15:00

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Лијекови
Фото: pexels/ Tima Miroshnichenko

У Руском трговинском представништву у Кини 13. новембра одржано је отварање кинеске филијале компаније ПРОМОМЕД.

Према ријечима Петра Белог, председника Управног одбора и сувласника компаније, иницијатива подразумијева оснивање истраживачке компаније која ће се фокусирати на заједнички развој, молекуларна истраживања и клиничка испитивања која ће „донијети нови квалитет љекарима и пацијентима у Русији и Кини“.

„Русија је увијек била извор интелектуалних рјешења. А сада је јасно да имамо много тога да подијелимо“, истакао је он.

Имамо одличне лијекове који су интересантни нашим кинеским колегама, а Кина има одличне препарате које ћемо радо представити у Русији, на основу наших истраживања, рекао је Белов за Спутњик.

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Тагови :

Кина

Русија

промомед

лијечење

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