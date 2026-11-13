Logo

Огласили се из Кремља: Очекујемо да ће нова рунда преговора о Украјини бити одржана ускоро

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
13.11.2026 14:59

Коментари:

0
Кремљ
Фото: Таnjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Нова рунда преговора о рјешавању украјинског сукоба могла би да буде одржана ускоро, у догледној будућности, изјавио је у петак портпарол руског предсједника Дмитриј Песков, истичући да је о наставку преговарачког процеса било ријечи током разговора са америчким представницима.

- Полазимо од тога да ће преговори бити одржани прилично брзо, већ у догледној будућности. Управо о томе смо разговарали са нашим америчким преговарачима и зато се надамо да ће ускоро услиједити наставак - рекао је Песков новинарима.

Затвор

Регион

Осумњиченима за смрт Периша пријетили затвореници, спријечен и физички напад?

Говорећи о могућем укључивању европских земаља у преговоре, Песков је навео да се о конкретним билатералним контактима Русије и Европе тренутно не разговара, али да Москва остаје отворена за дијалог.

- Путин никада није одбијао контакте са Европљанима. Он није био иницијатор прекида односа са њима. Европљани су сами одустали од тих односа и дијалога - нагласио је портпарол Кремља.

Према његовим ријечима, европске земље моћи ће да се укључе у мировни процес када покажу стварну намјеру и спремност да допринесу постизању мира.

Тек тада ће, како је објаснио, бити могуће донети одлуку о проширењу формата преговора о Украјини.

Болница

Регион

Због вршњачког насиља завршио на психијатрији, а онда је услиједио пакао

Песков је позвао САД и европске земље да искористе свој утицај на Кијев како би омогућиле спровођење хуманитарне операције у Константиновки, коју је руски предсједник Владимир Путин предложио током сусрета са америчким изасланицима Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером.

Како је објаснио, иницијатива је заснована на искуству хуманитарне операције у мјесту Аљошки и има за циљ да цивилима омогући да напусте Константиновку и оду на мјесто које сами изаберу.

За њено спровођење неопходно је деминирање свих приступних путева и осигуравање безбједности.

Путин је претходно изјавио да Русија контролише Константиновку и да је спремна да гарантује безбједност такве мисије.

sud bih ilu

Хроника

Патковићу 10 година затвора за убиство заробљеног команданта ХВО-а у Зеници

Портпарол Кремља демантовао је и медијске наводе да је Русија током разговора о новој европској безбедносној архитектури захтевала излазак Финске из НАТО-а. Он је додао да Москва нема разлога да са Вашингтоном разговара о европским санкцијама против Русије, јер је реч о мерама које су увеле европске земље, преноси sputniknews.com.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кремљ

Русија

преговори

Украјина

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић на конференцији за медије, 5. јула.

Бања Лука

Станивуковић о загађењу: Велики дио године грађани могу да уживају у лијепом ваздуху

3 ч

4
Чанићи - Шићки Брод

Економија

Руше куће да не би рушили ауто салон: Мијења се траса ауто-пута у БиХ

3 ч

0
Поплаве у Словенији: Вода продрла у куће

Регион

Поплаве у Словенији: Вода продрла у куће

3 ч

0
Владимир Ћопић и Ненад Стевандић

Република Српска

Ћопић дефинитивно напустио СДС: Уз Стевандића на предсједничком колегијуму УС

3 ч

1

Више из рубрике

Полицијско ауто

Свијет

Сударили се камион и аутобус, најмање 23 мртвих

3 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.

Свијет

Песков: Зеленски практично признао

3 ч

0
Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.

Свијет

Њемачка презадужена: Милиони људи не могу да враћају дугове

4 ч

0
Дјечак се игра док се зграда урушава у Бруклину.

Свијет

(УЗНЕМИРУЈУЋЕ) Дјеца се безбрижно играла, а онда је цијела зграда почела да се руши

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима