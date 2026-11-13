Огласили се из Кремља: Очекујемо да ће нова рунда преговора о Украјини бити одржана ускоро

Аутор:АТВ редакција
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Нова рунда преговора о рјешавању украјинског сукоба могла би да буде одржана ускоро, у догледној будућности, изјавио је у петак портпарол руског предсједника Дмитриј Песков, истичући да је о наставку преговарачког процеса било ријечи током разговора са америчким представницима.
- Полазимо од тога да ће преговори бити одржани прилично брзо, већ у догледној будућности. Управо о томе смо разговарали са нашим америчким преговарачима и зато се надамо да ће ускоро услиједити наставак - рекао је Песков новинарима.
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Говорећи о могућем укључивању европских земаља у преговоре, Песков је навео да се о конкретним билатералним контактима Русије и Европе тренутно не разговара, али да Москва остаје отворена за дијалог.
- Путин никада није одбијао контакте са Европљанима. Он није био иницијатор прекида односа са њима. Европљани су сами одустали од тих односа и дијалога - нагласио је портпарол Кремља.
Према његовим ријечима, европске земље моћи ће да се укључе у мировни процес када покажу стварну намјеру и спремност да допринесу постизању мира.
Тек тада ће, како је објаснио, бити могуће донети одлуку о проширењу формата преговора о Украјини.
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Песков је позвао САД и европске земље да искористе свој утицај на Кијев како би омогућиле спровођење хуманитарне операције у Константиновки, коју је руски предсједник Владимир Путин предложио током сусрета са америчким изасланицима Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером.
Како је објаснио, иницијатива је заснована на искуству хуманитарне операције у мјесту Аљошки и има за циљ да цивилима омогући да напусте Константиновку и оду на мјесто које сами изаберу.
За њено спровођење неопходно је деминирање свих приступних путева и осигуравање безбједности.
Путин је претходно изјавио да Русија контролише Константиновку и да је спремна да гарантује безбједност такве мисије.
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Портпарол Кремља демантовао је и медијске наводе да је Русија током разговора о новој европској безбедносној архитектури захтевала излазак Финске из НАТО-а. Он је додао да Москва нема разлога да са Вашингтоном разговара о европским санкцијама против Русије, јер је реч о мерама које су увеле европске земље, преноси sputniknews.com.
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