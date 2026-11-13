Иран тврди да је уништио амерички војни радар у Бахреину

Аутор:АТВ редакција
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Иранска Револуционарна гарда саопштила је да је гађала и уништила амерички радар за рано упозоравање у Бахреину, као одговор на амерички ваздушни удар на комуникациони торањ у Сирику, који гледа на Ормуски мореуз. Ово је први директан напад Ирана на америчке војне објекте у посљедњих неколико мјесеци.
"Ово је озбиљно упозорење агресорском непријатељу да прекине са својим ваздушним провокацијама и кријумчарењем нафте у Ормуском мореузу", навели су из ИРЦГ-а. "У случају поновљених кршења и агресије, ваздухопловне снаге Револуционарне гарде су у стању потпуне приправности да се суоче са непријатељем без икаквих ограничења."
Амерички предсједник Доналд Трамп је у низу медијских интервјуа током протекла 24 сата изјавио да ће напасти Иран само ако то буде неопходно, тврдећи да су га земље Залива, попут Саудијске Арабије, позвале да одустане од планираних војних удара великих размјера.
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