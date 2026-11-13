Огроман број погинулих у судару минибуса и камиона у Индији

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 23 особе су погинуле, а 20 је повређено у директном судару минибуса и камиона, који се у петак догодио у близини Националног парка Казиранга, у индијској држави Асам, на сјевероистоку земље.
Међу погинулима је, према наводима полиције, највише студената, преноси Индија тудеј.
Спасилачке екипе и даље извлаче тијела из тешко оштећеног возила.
До несреће је дошло на националном аутопуту 715, када су се директно сударили минибус и камион са контејнерском приколицом, саопштила је полиција.
A devastating road accident at Rangajan in Kaziranga of Assam, has claimed 23 lives after a passenger Traveller vehicle collided head on with a trailer truck. Several others have sustained serious injuries.
What makes this tragedy even more heartbreaking is that many of the victims were students who were on their way to attend college. Young lives, filled with dreams and aspirations, have been lost in a horrific accident.
A deeply painful tragedy. Heartfelt condolences to the bereaved families and prayers for the speedy recovery of the injured.— Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) November 13, 2026
У минибусу су се налазили углавном студенти који су се враћали са наставе, преноси Танјуг.
Према доступним информацијама, минибус се кретао из правца Голагата ка Нагау, док се камион кретао према горњем дијелу индијске државе Асам.
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