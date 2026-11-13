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Огроман број погинулих у судару минибуса и камиона у Индији

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АТВ редакција
13.11.2026 17:33

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Индија судар камиона и аутобуса
Фото: Таnjug/AP Photo

Најмање 23 особе су погинуле, а 20 је повређено у директном судару минибуса и камиона, који се у петак догодио у близини Националног парка Казиранга, у индијској држави Асам, на сјевероистоку земље.

Међу погинулима је, према наводима полиције, највише студената, преноси Индија тудеј.

Спасилачке екипе и даље извлаче тијела из тешко оштећеног возила.

До несреће је дошло на националном аутопуту 715, када су се директно сударили минибус и камион са контејнерском приколицом, саопштила је полиција.

У минибусу су се налазили углавном студенти који су се враћали са наставе, преноси Танјуг.

Према доступним информацијама, минибус се кретао из правца Голагата ка Нагау, док се камион кретао према горњем дијелу индијске државе Асам.

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Тагови :

Индија

Камион

судар

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