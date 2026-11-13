Медведев: ЕУ није позвана на преговоре између Русије и Украјине

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
ЕУ још није позвана на преговоре између Русије и Украјине, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.
"Нико још није позвао ЕУ на преговоре", објавио је Медведев на сервису "Макс".
Коментаришући могућност именовања високог представника за спољну политику и безбједност ЕУ Каје Калас за европског преговарача за украјинско рјешење, Медведев је рекао да њу нико не жели у тој улози.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
6 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
6 д0
Свијет
1 седм0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму