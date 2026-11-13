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Медведев: ЕУ није позвана на преговоре између Русије и Украјине

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АТВ редакција
13.11.2026 18:31

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Дмитриј Медведев
Фото: Tanjug/Oleg Molchanov, Sputnik Pool Photo via AP

ЕУ још није позвана на преговоре између Русије и Украјине, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.

"Нико још није позвао ЕУ на преговоре", објавио је Медведев на сервису "Макс".

Коментаришући могућност именовања високог представника за спољну политику и безбједност ЕУ Каје Калас за европског преговарача за украјинско рјешење, Медведев је рекао да њу нико не жели у тој улози.

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Тагови :

Европска унија

Русија

Дмитриј Медведев

Украјина

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