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Три сценарија за нови удар: Припреме у току?

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АТВ редакција
13.11.2026 21:21

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Дим се диже ка небу након израелског војног напада на јужни Либан, снимљено из сјеверног Израела, у петак, 19. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Leo Correa

Израелска војска се припрема за три могућа сценарија која укључују обнављање сукоба са Ираном, укључујући заједничку операцију са Сједињеним Државама и независни израелски напад, објавио је Канал 13.

Израелски емитер је у петак саопштио да се припреме настављају упркос процјени начелника Генералштаба да не постоји непосредна потреба за нападом на Иран.

Први сценарио укључује ирански напад на Израел и америчке базе на Блиском истоку, што би навело Израел да спроведе планове одговора развијене заједно са Централном командом САД, потенцијално уз учешће Сједињених Држава.

Други сценарио, описан као пожељна опција војске, укључује одлуку америчког предсједника Доналда Трампа да настави војне операције против Ирана заједно са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом. Таква кампања могла би да траје данима или седмицама, а обје земље би циљале иранске ракетне и беспилотне објекте, нуклеарна постројења и економску и енергетску инфраструктуру.

Трећи сценарио укључује покретање независне израелске операције против Ирана, потенцијално уз одобрење Бијеле куће. Канал 13 је навео да би израелска војска и даље зависила од америчких капацитета за допуњавање горива у ваздуху и учешћа Вашингтона у организовању окончања борби. Војска наводно нерадо покреће такву операцију током израелске политичке транзиције без јасно дефинисаних циљева.

У извјештају се такође наводи да израелска војна обавјештајна служба и Мосад процјењују да Иран производи око 50 ракета земља-земља мјесечно, што је приближно 20 одсто више него прије претходног рата.

Процјена долази у тренутку када Трамп тежи постизању споразума са Техераном и изразио је увјерење да су Сједињене Државе већ оствариле своје војне циљеве.

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